De roep van Jan en Joop vanuit het graf raakt me

In Trouw en NRC van 25 september stond een doodsbericht van Jan en Joop Ekelmans-Rietveld. Hij was 89, zij was 86. Zij zeggen dit over zichzelf: “Hebben het leven in onderling overleg zelfstandig verlaten. Helaas zonder deskundige stervenshulp van een arts. Veroorzaakt door een wetgeving waarin geen plaats is voor een eigen oordeel over het voltooid zijn van het leven. Moge het anderen gegeven zijn in vrede heen te gaan met deskundige hulp op het moment van hun keuze.”

Ik weet verder niets van deze mensen (anders zou ik er niet over durven schrijven), maar deze roep vanuit het graf bereikt mij wel. Wat mevrouw en meneer Ekelmans wensen is niet moeilijk te formuleren, maar tot nog toe nauwelijks realiseerbaar gebleken. Zij wilden samen hun einde regelen. De medicatie die ze daarvoor nodig ­hadden, wilden ze aangeleverd zien door een arts of een andere deskundige. Bovendien wensten ze dat die deskundige aanwezig was, of op de een of andere manier om hulp zou kunnen worden gevraagd mocht er iets fout lopen in hun laatste minuten.

Wat zij wensen kan nu ook wel, behalve dan die mogelijke hulp als het fout gaat. Boudewijn Chabots boek Uitweg. Of de website van de Australische arts Philip Nitschke peacefulpillhandbook.com. Of Stichting de Einder. Allemaal informatiebronnen over hoe je de nodige medicatie regelt. Er zit veelal een semi-clandestien aspect aan dat de meeste mensen onprettig vinden. Je mag geen medicatie importeren, dus als je het spul via het internet in het buitenland koopt dan ben je in overtreding. De boete is niet erg hoog, maar je bent dan extra veel geld kwijt met als eindresultaat nog altijd niks.

Bij een zelfstandige zelfdoding weet de schouwarts niks

En dan is er het gedoe na afloop. Mensen die dit doen, zijn meestal zo beleefd dat ze hun huisarts vertellen dat het staat te gebeuren. Die kan vervolgens geen verklaring van een natuurlijk overlijden afgeven. Dus belt hij de gemeentelijk schouwarts. Dat doet trouwens elke dokter na een euthanasie. Meestal heb je de dag tevoren al bij de schouwarts aangekondigd dat de euthanasie gaat plaatsvinden, om wie het gaat, hoe laat het gebeurt, waar het is et cetera. Als je dan als euthanaserend arts de volgende dag belt, zegt de schouwarts: “Oké, ik kom er aan”.

Maar bij een zelfstandige zelfdoding weet de schouwarts niks. Hij of zij moet helemaal vooraan beginnen bij het uitzoeken van wat hier nu eigenlijk aan de hand is, want we staan wel ineens tegenover een dode. Dit nadere uitzoeken zal op verschillende locaties onder uiteenlopende omstandigheden steeds een andere kleur hebben. Vaak is het uitermate onprettig.

In dezelfde NRC schrijft Meta Knol over de nasleep van de zelfstandige levensbeëindiging van haar schoonmoeder: “… werden we meteen daarna als familie overvallen door een lokaal politieteam, dat ieder van ons afzonderlijk zou gaan verhoren, onmiddellijk overging tot huiszoeking en autopsie en haar telefoon en computer in beslag nam, terwijl de officier van justitie op de achtergrond telefonisch de regie nam”. Omdat hulp bij zelfdoding verboden is in ons land, moeten de autoriteiten twee dingen uitzoeken: is het zelfdoding en is daarbij geholpen? Waarbij ‘geholpen’ steeds anders wordt ingevuld.

Praktische regeling

Een belangrijk bezwaar tegen het mogelijk maken van zelfdoding voor oudere mensen (we laten de jongeren vandaag even zitten) is dat je deze ouderen niet de dood moet aanbieden, maar een beter leven. Briljante suggestie. Wie een beter leven voor deze groep voorhanden heeft nodig ik bij deze uit het te komen overhandigen. Deze mensen leven echter ver voorbij de mogelijkheid van een beter leven en uit de suggestie spreekt een zekere minachting voor hun situatie.

Veel lastiger is de vraag naar een praktische regeling. Wie regelt de medicatie? Krijgt iedereen boven de 75 die er om vraagt de dodelijke dosis mee? Niet? Hoe ga je dan selecteren? Nee, niet de dokter, die wil hier echt buiten blijven. Wie komt er ­opdagen als het fout gaat in die ­laatste minuten? Alweer, niet de dokter.

Kortom: ik sta er helemaal achter, maar heb nog nooit gehoord hoe we dit gaan aankleden. Het wetsontwerp van Pia Dijkstra (D66) helpt niet erg, het is de huidige euthanasiewet, maar dan zonder dokter. We zijn hier nog niet uit, maar als we het niet proberen komen we er nooit uit.