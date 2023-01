De pil alle dagen doorslikken? Kan dat echt?

Vrouwen die de pil gebruiken, worden in de zogeheten ‘stopweek’ ongesteld, met alle krampen en pijn van dien. Kun je dat voorkomen door de pil alle dagen door te slikken?

Wie niet zwanger wil worden, neemt de pil. En doet dat in een ritme van drie weken slikken, en één week niet. In deze ‘stopweek’ worden vrouwen ongesteld. Een vrouw (40) schrijft dat ze in die week soms in bed moet blijven vanwege de fysieke malaise. Maar wie schetst haar verbazing: haar huisarts adviseerde haar om de pil gewoon de hele maand door te slikken. Kan dat echt? Waarom wordt die stopweek er bij vrouwen dan zo ingehamerd? Of is hier iets anders aan de hand: hebben mannelijke artsen van oudsher weinig oog voor vrouwelijke lichamelijke ellende?

Over die laatste vraag moet Annemiek Nap, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan het Raboudumc, even nadenken. “Ik denk niet dat mannen expres minder aandacht hebben voor het lijden van vrouwen. Wel zijn sommige artsen, zowel mannen als vrouwen, te streng in hun oordeel dat vrouwen maar met de maandelijkse pijn moeten leven. Serieuze aandacht lijkt me hier op z’n plaats.”

Wat is het idee achter de stopweek? In de drie weken dat vrouwen de pil slikken vormt zich slijmvlies in de baarmoeder. In stopweek wordt dat met bloed afgestoten. Nap: “Dat geeft vaak krampen van de baarmoeder, en daarvan kunnen ook andere organen in de buikholte, als de darmen en de blaas, van slag raken.”

Vrouwen zijn van onschatbare waarde voor onze economie

Een hele week in bed komt niet vaak voor, zegt Nap, wel een aantal dagen. “Dat is problematisch voor de vrouwen maar ook voor de samenleving. Vrouwen zijn van onschatbare waarde voor onze economie. Als ze elke maand een paar dagen op halve kracht functioneren, dan scheelt dat een hoop productie, en dat is zonde.”

Helemaal, zegt Nap, omdat de pijn en het werkverzuim onnodig zijn. “In de jaren vijftig, toen de pil in de maak was, gingen onderzoekers en farmaceuten ervan uit dat vrouwen het prettig zouden vinden als hun natuurlijke cyclus in tact zou blijven. En ja, veel vrouwen die aan de pil gingen, waardeerden de bloedingen als bevestiging dat ze niet zwanger waren, maar tegelijk bleef het lijden in stand.”

Niet meer ongesteld

En dat hoeft dus niet, zegt Nap: vrouwen kunnen de pil gewoon doorslikken. “Ze worden dan niet meer ongesteld en de bloedingen stoppen. Na een tijd kan er spontaan een zogeheten doorbraakbloeding optreden. Sommige vrouwen schrikken daarvan, maar dat is niet nodig. Het lichaam voert dan alsnog het opgebouwde baarmoederslijmvlies af. Soms gebeurt dat na drie maanden, soms na twee jaar. Verschilt sterk per persoon. Ik raad aan om de pil vier dagen niet te slikken en daarna gewoon weer door te gaan.”

Het is onder artsen en specialisten al tientallen jaren bekend, maar om wat voor reden dan ook weten veel vrouwen dat niet. Ook huisartsen zijn volgens Nap niet allemaal op de hoogte. Al zijn sommigen terughoudend omdat weinig bekend is over de langetermijneffecten van langdurig doorslikken.

Nergens voor nodig, wat Nap betreft. “Er zijn geen aanwijzingen voor extra bijwerkingen of langetermijneffecten. Dus wie de pil gebruikt, kan ‘m net zo goed doorslikken.”