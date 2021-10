De najaarsstijging van corona is ingezet, veel besmettingen in de Biblebelt

De schatting is dat in de herfst en winter het reproductiegetal van het coronavirus ongeveer 15 procent hoger is dan in de lente en zomer. Dat was vorig jaar al vroeg in september te zien, toen de aanloop tot een nieuwe golf begon.

Precies een jaar geleden waren de cijfers dan ook aanzienlijk ongunstiger dan nu. Gemiddeld lag het aantal dagelijkse besmettingen rond de 5600, nu zijn dat er elke dag gemiddeld 2400.

Ook het ziekenhuispersoneel was vorig jaar rond deze tijd veel drukker dan nu. Op de klinische afdelingen lagen bijna 1000 coronapatiënten, op de ic’s 250. Nu zijn dat er 374 op de corona-afdelingen en 138 op de ic’s.

De meeste besmette Nederlanders waren niet gevaccineerd

De meeste Nederlanders die positief testten waren niet gevaccineerd. 58 procent had zich niet laten inenten, 2 procent was deels gevaccineerd en 40 procent had beide prikken gehad. Deze percentages laten zien dat het vaccin goed werkt tegen besmettingen. De groep gevaccineerden is namelijk veel groter dan de groep ongevaccineerden. Zo’n 83 procent van de Nederlanders ouder dan 18 is gevaccineerd. Dat zijn ongeveer 11,6 miljoen personen. Uit die groep komen zo’n 5400 positief geteste 18-plussers.

De groep ongevaccineerde 18-plussers bestaat uit ongeveer 2,4 miljoen personen. Binnen deze kleinere groep kregen afgelopen week 7.800 personen een positieve uitslag.

De meeste positieve testen kwamen uit Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Dat zijn dan ook de gemeenten met de meeste inwoners. Om gemeenten met elkaar te vergelijken, wordt het aantal besmettingen berekend per 100.000 inwoners. Na die berekening zijn vooral gemeenten uit de Biblebelt bovenaan de lijst te vinden. Dat zijn over het algemeen gemeenten met een lage vaccinatiegraad.

Nergens zoveel besmettingen als in Staphorst

Nergens zijn er zoveel besmettingen per 100.0000 inwoners als in Staphorst; gemiddeld 1447 per week. De vaccinatiegraad in Staphorst is 57 procent, ver onder het landelijke gemiddelde. Nummer twee op de lijst, Neder-Betuwe, telt 617 positief geteste inwoners per week en heeft een vaccinatiegraad van 63 procent. Opmerkelijk is de positie van Urk. Daar is de vaccinatiegraad lager dan in welke andere gemeente ook, maar dat leidt niet tot veel besmettingen.

Vanwege de vele nieuwe gevallen is dinsdag een tijdelijke testlocatie in Staphorst geopend. Volgens de GGD komen de besmettingen in Staphorst voor in alle leeftijdsgroepen en raken de meeste mensen ‘in familiaire kring’ besmet. Het kan zijn dat het aantal positieve tests de komende tijd verder oploopt omdat er meer getest wordt, zegt de GGD. Daarna zou het aantal gevallen kunnen zakken.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus zegt dat hij in overleg wil blijven met gebieden in de Biblebelt en andere regio’s waar nieuwe coronabrandhaarden oplaaien. Om het virus effectief te bestrijden, moet over zowel over de handhaving van de regels als over vaccinaties gesproken blijven worden, vindt de minister.

