De kat op bed? Hoe (on)gezond is dat?

Veel huisdieren in Nederland mogen op de slaapkamer en zelfs in bed. Fris is dat volgens deskundigen niet. Maar is het ook ongezond?

Haar vierjarige zoontje vindt het erg gezellig dat de poes op bed slaapt, maar hoe verstandig is dat eigenlijk, vraagt de moeder zich af. Ze las dat huisdieren allerlei ziektes bij zich kunnen dragen, waaronder toxoplasmose. De poes, een van de twee, komt bovendien buiten, wat misschien een extra kans op vlooien of wormpjes geeft.

Mag een huisdier op bed, of niet? Het is een vraag die veel mensen zich stellen, zegt Paul Overgaauw, dierenarts en microbioloog aan de Universiteit Utrecht. “Opvallend is dat de meningen sterk zijn verdeeld: de helft van de dierenbezitters denkt dat het prima kan en de andere helft vindt het ronduit vies.”

In Nederland mag twee derde van de huisdieren op de slaapkamer, en een kwart mag in bed, bleek uit onderzoek van Overgaauw. “Ja, echt tussen de lakens, tegen de baas aan geplakt. Op het spreekuur trof ik een keer een echtpaar waarvan de Deense dog een baarmoederontsteking had. Ik vroeg hoe ze dat wisten. Nou, de dog vloeide de laatste tijd veel en dat gaf nogal wat vlekken op bed, zeiden ze. Dat verzin je toch niet. Ze hadden trouwens twee van die kalveren.”

‘Je kunt net zo goed met je schoenen in bed gaan liggen’

Een andere studie van zijn hand wijst uit dat de vacht van honden en katten verre van hygiënisch is. “Katten likken na het poepen eerst hun anus schoon en daarna hun vacht, waarin veel meer poepbacteriën schuilen dan toegestaan in de keuken van een restaurant, om maar eens wat te noemen. Die darmbacteriën, vaak E. coli, zitten ook op de poten, die ze bovendien nooit afvegen als ze van buiten of van de kattenbak komen. Laat je je huisdier onder de dekens, dan kun je net zo goed zelf met je schoenen aan in bed gaan liggen.”

In de vacht kunnen ook parasieten als vlooien, teken en mijten zitten. “Een op de zeven honden en katten heeft vlooien, die eitjes leggen. In bed kunnen de larven zich perfect ontpoppen tot nieuwe vlooien. Parasieten kunnen de kattenkrabziekte, maar ook de ziekte van Lyme overbrengen, waar je ernstige klachten aan over kunt houden.”

Zwangere vrouwen moeten vooral uitkijken voor toxoplasmose, een parasiet die tot een miskraam kan leiden of tot aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind. “Direct contact met de kat is niet gevaarlijk, wel met het zand in de tuin, waar de kat zijn behoefte doet. Of met de vulling in de kattenbak.” De risico’s zijn volgens het RIVM klein, de meeste mensen raken met deze parasiet besmet door onvoldoende verhit vlees te eten.

TBC door het eten van rauw vlees

A propos vlees: geef een kat nooit rauw vlees, zegt de Utrechtse microbioloog. “Dat zit vol bacteriën als salmonella, maar ook bacteriën die resistent zijn voor antibiotica en dus moeilijk te behandelen zijn. Twaalf dagen later scheiden katten die bacteriën nog steeds uit. Echt smerig. Deze maand is trouwens bij twee katten TBC vastgesteld, waarbij de besmetting waarschijnlijk is veroorzaakt door het eten van rauw vlees. Dat is voor het eerst in Nederland.”

De kans op een infectie is bij ouderen, zieken en kinderen het hoogst, zegt de Utrechtse microbioloog. “Een 4-jarige is er gevoeliger voor, omdat het afweersysteem nog volop in ontwikkeling is en daardoor kwetsbaarder voor ziekteverwekkers dan volwassenen.”

Maar hoe groot is de kans op infecties? Hoe ongezond is het als een kat op bed slaapt. “Laten we er niet paniekerig over doen. De kans dat je ziek wordt is niet spectaculair groot. Maar waarom zou je de risico’s opzoeken? Het is gewoon niet hygiënisch, alleen al vanwege die poepbacteriën op de vacht. Die wil je toch niet op je bed hebben?”