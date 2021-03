De Jonge vraagt advies, want kwetsbare 16- en 17-jarigen zijn nog niet opgenomen in het vaccinatieplan

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid overweegt ook kinderen en jongeren te laten vaccineren tegen Covid. Dat blijkt uit een vraag van De Jonge aan de Gezondheidsraad, die maandag werd gepubliceerd. De Jonge denkt daarbij vooral aan kinderen ‘die behoren tot medische risicogroepen’. Hij vraagt de raad of er mogelijkheden zijn hen te vaccineren – of als dat niet kan, mensen in hun omgeving.

Voor jongeren vanaf 16 is die mogelijkheid er: het vaccin van Pfizer is goedgekeurd voor iedereen vanaf die leeftijd. Toch zijn in de huidige vaccinatieplannen alleen 18-plussers opgenomen. Zoals het er nu voor staat, krijgt een gezonde 18-jarige eerder een prik dan bijvoorbeeld een 16-jarige met bijvoorbeeld het syndroom van Down, luchtwegproblemen, obesitas of kanker. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zwitserland worden 16-plussers in risicogroepen wel met voorrang gevaccineerd.

Veel ouders van kinderen met Down zijn ongerust, meldt de Stichting Downsyndroom. De stichting roept het kabinet op om zo snel mogelijk alle 16- en 17-jarigen met een kwetsbare gezondheid, inclusief die met Downsyndroom, op te nemen in de vaccinatiestrategie. Volgens Gert de Graaf, medewerker van de stichting, telt Nederland bijna vijfhonderd 16- en 17-jarigen met Down. Enkele tientallen van hen hebben volgens hem een zeer kwetsbare gezondheid door ernstige bijkomende klachten, bijvoorbeeld door niet goed gecorrigeerde hartproblemen of een sterke gevoeligheid voor longontsteking. Vooral bij ouders in die groep is de bezorgdheid groot.

Zoveel mogelijk thuis

Sommige ouders houden hun kind zoveel mogelijk thuis, om besmetting te voorkomen. Dat doet bijvoorbeeld Hagenaar Vincent Bakker, die een 16-jarige dochter heeft met Down. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zij pas gevaccineerd zou kunnen worden als ze 18 wordt, terwijl volwassenen met Down al wél met voorrang worden gevaccineerd.

Bakkers dochter heeft volgens hem een ‘ernstige medische achtergrond’. Als baby moest ze, zoals veel kinderen met Down, een hartoperatie ondergaan. Twee keer had ze leukemie. Tijdens de chemotherapie kreeg ze vier keer een longontsteking. Daardoor blijft ze kwetsbaar voor luchtweginfecties, zegt Bakker.

Hij en zijn ex-vrouw doen alles om hun dochter te beschermen. “We komen zo min mogelijk buiten”, zegt Bakker. “Onze dochter is sinds maart vorig jaar thuis. Ze krijgt al het onderwijs online, ook nu haar school voor speciaal onderwijs weer open is. Dat gaat goed, ze is bijdehand en communicatief sterk. Maar ze zegt wel dat ze haar vrienden mist.”

Onrust bij ouders

Bakkers tweede dochter, van 5, gaat wel weer naar school. “Hier vloog ze tegen de muren op”, zegt Bakker. “We houden ons vast aan de experts die zeggen dat het veilig is. Maar het voelt niet prettig.”

Volgens kinderarts Michel Weijerman van de Alrijne zorggroep blijkt uit de cijfers dat vooral 40-plussers met Down een hoger risico hebben op een ernstig verloop van Covid. Er komen vrijwel geen kinderen met Down op de intensive care terecht met corona, stelt Weijerman, die gespecialiseerd is die groep. Dat kan erop wijzen dat het risico voor hen beperkt is, maar het zou ook kunnen komen doordat ouders hun kinderen goed hebben afgeschermd, erkent hij. Voor kinderen die naast Down ook luchtwegklachten hebben, is het risico mogelijk weer wat groter, denkt Weijerman.

Ook Weijerman pleit ervoor om 16- en 17-jarigen met Down snel te laten vaccineren. “Het neemt in ieder geval een hoop onrust bij ouders weg. Ik gun het die kinderen enorm dat ze weer onder de mensen kunnen komen.”

De dochter van Bakker kan in elk geval binnenkort weer eens streetdancen, haar grote hobby. “Voor het eerst hebben ze een les buiten gepland”, zegt Bakker. “Omdat het in de open lucht is, en met maar vier kinderen, voelt het als verantwoord.”

Het advies over het vaccineren van 18-minners komt later deze maand, verwacht de Gezondheidsraad.

