De jeugdzorg moet gerichter, beter en betaalbaarder

Hoofdpunten uit de Hervormingsagenda Jeugdzorg

1: investeren in de samenleving

Voor de mentale gezondheid van kinderen moet de samenleving verstevigd worden, klonk al uit het veld. Zo zei Rutger Hageraats, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat eerder al in een interview met Trouw. Daar lijkt op ingespeeld te zijn. Gemeenten moeten investeren in ‘versterking van de directe leefomgeving en maatschappelijke basis’ voor jongeren, staat in de agenda. Dat wil zeggen: betaalbare kinderopvang, goed onderwijs, toegang tot (sport)verenigingen, speeltuinen, bibliotheken. Voor kinderen die ondanks een versterkt netwerk toch met milde problemen rondlopen, moet er toegang komen tot ‘laagdrempelige zorg’. Aangeboden door clubs, scholen en wijkteams ingezet door de gemeente.

2: minder uithuisplaatsingen

In 2015 was al het het doel: het aantal uithuisplaatsingen terugdringen. Dat doel staat nog steeds, want, ‘de schadelijke effecten van uithuisplaatsingen zijn te lang onvoldoende erkend’. Het idee is dat ‘alternatieve’ zorg dit kan voorkomen. Er wordt gedacht aan ‘informele steunfiguren’: zelfgekozen familieleden of bekenden die optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren. Daarmee is al een proef geweest en dat heeft op sommige plaatsen 25 procent van de uithuisplaatsingen voorkomen, staat in de agenda.

3: regionaal inkopen en betere administratie

Gemeenten worden verplicht om specialistische jeugdzorg in regionaal verband in te kopen. Zo hoopt de staatssecretaris twee problemen aan te pakken: de administratie en het overzicht. Al jaren zijn er commerciële organisaties die in verschillende gemeenten zorg aanbieden. Omdat gemeenten verschillende regels hebben, zijn medewerkers te veel tijd kwijt met administratie. Dat moet anders. Door de bundeling van de specialistische zorg moet er ook meer inzicht komen in wat er nodig is, en wie wat aanbiedt. Op dit moment is dat overzicht er niet, waardoor ook louche jeugdzorgaanbieders makkelijk kunnen opereren.