De hond betreurt het dat we minder thuis zijn, de kat geniet

Terwijl honden- en kattenbezitters tijdens de coronacrisis soms heel wat kilo’s zijn aangekomen, blijken hun dieren juist kilo’s kwijtgeraakt. Menige dierenarts ziet de laatste weken flink afgeslankte honden.

Zelfs enigszins ‘afgesleten honden’, beschrijft dierenarts dr. Martijntje van der Veer van Dierenkliniek Den Dolder. “Omdat de baasjes plotseling een zee van tijd hadden en na enige weken ook wat lichaamsbeweging wilden, namen zij hun dieren mee op dagelijks langere wandelingen. Er is vooral de laatste paar maanden veel meer gewandeld met de hond dan vóór de corona-uitbraak, en er zijn ook meer spelletjes met ze gedaan. Stokspelletjes, waaraan nogal wat verwondingsrisico’s kleven, en de bal ophalen. Natuurlijk mooi, die extra aandacht, maar je ziet het wel aan hun poten. Er is duidelijk meer slijtage aan de eeltkussentjes van de voetzolen dan gewoonlijk, meer wondjes ook.” Toch vonden de honden in Nederland de periode van ‘lockdown’ in het algemeen heerlijk, al die attentie.

“Een hond is, veel meer dan een kat, een sociaal dier”, vertelt Martin Gaus, gepensioneerd gedragsdeskundige van huisdieren en dierenliefhebber te Lelystad. “Als pups met veel verschillende mensen kennismaken, ontwikkelen zij zich tot sociaal vaardige honden die dol zijn op aandacht. Ook als mensen uit zichzelf contact met hen zoeken. Terwijl zij eigenlijk als afstammeling van de wolf de natuurlijke neiging hebben om zich bedreigd te voelen door wat op hen afkomt. En dat wat voor ze vlucht te zien als een prooi. Daarom moet je vooral niet wegrennen als je bang bent voor een hond want juist daardoor komt hij je achterna.”

Onmiddellijk weidt Martin Gaus uit over de zeven wolven die hij ooit had, en waarvan er een in zijn huis was grootgebracht. “Dat was geen succes, hij vernielde en bleef totaal onzindelijk.”

Serene rust was weg

De kat is meer een individualist, zegt Gaus. “Katten hechten zich vooral aan een persoon. Een kat regelt zelf wie zich met hem bemoeit. Daarin zijn katten veel eigenzinniger. Het is niet dat katten niemand nodig hebben. Katten missen hun zelfgekozen favoriete baasje wel degelijk. Maar ongevraagde aandacht wordt niet op prijs gesteld.”

Meer dan honden, vertelt dierenarts Martijntje van der Veer, hebben katten stress ondervonden van de lockdown doordat voltallige gezinnen vaak maanden achtereen thuis waren. De serene rust waar katten zo gesteld op zijn, was lang weg. “Bij katten zien we veel blaasontstekingen door veelvuldig kattenbakbezoek, en ook veel kale huidplekken door overmatig ‘poetsen’. Ze bleven zichzelf maar schoonlikken. Een duidelijk teken van stress, waarvoor we in een enkel geval zelfs een antidepressivum moesten voorschrijven. Nu de baasjes weer aan het werk zijn, zie je dat honden het toch niet leuk vinden om alleen te worden gelaten. Ja, echt verlatingsangst.”

Want honden voelen zich senang in een huis vol mensen. Martin Gaus: “Een hond kijkt je aan, weet precies wat je bedoelt, hij kent heel wat woorden, en knippert met z’n ogen. Op dat moment produceert hij oxytocine, het verliefdheidshormoon. Ik beweerde tientallen jaren geleden al dat honden dat aanmaken, maar werd voor dwaas gehouden door wetenschappers. Toen zijn ze het gaan onderzoeken en ik bleek gelijk te hebben. Sindsdien knipper ik ook naar mijn hond. Uit liefde.”

