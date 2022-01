De helft van de ouders van kinderen tussen 5 en 11 jaar kiest ‘waarschijnlijk wel’ voor vaccinatie

Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen de komende weken een coronavaccin krijgen. Ouders beslissen daarover, maar de helft van de ouders heeft al besloten geen afspraak te maken voor een prik. De andere helft laat zijn kind ‘waarschijnlijk wel vaccineren’, zo blijkt uit een onderzoek van de coronagedragsunit van het RIVM.

Susan van den Hof, hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM, had ook niet verwacht dat ouders gretig gehoor zouden gaan geven aan de oproep. “We weten uit het buitenland dat de opkomst voor vaccinatie van jonge kinderen laag is, zo rond de 33 à 35 procent”, zegt zij. Onduidelijk is of de vaccinatiebereidheid van ouders de komende weken zal groeien.

Mild ziektebeeld

Het RIVM benadrukt dat er geen ‘doelstelling’ is om zoveel mogelijk jonge kinderen te vaccineren. Gevaccineerde kinderen zorgen wel voor minder verspreiding van de omikronvariant, maar hebben er zelf weinig van te vrezen. Zo is het ziektebeeld mild en de kans op complicaties zeer beperkt. Naar schatting twee op de drie kinderen raakte ook zelf al eerder besmet. Van enige dwang of drang, kan dus geen sprake zijn, zo adviseerde eerder ook de Gezondheidsraad.

Van den Hof heeft veel begrip voor ouders die twijfelen of de oproep onbenut laten. “Het is best een dilemma, met plussen en minnen. Je kan niet zeggen, het is goed of fout als je het wel of niet doet.” Maar wie zich zorgen maakt over een omikroninfectie, een kwetsbaar kind heeft of een kwetsbare huisgenoot, heeft volgens haar goede reden om zijn kind wel te laten vaccineren. “Is het kind heel gezond verder of heeft het net MIS-C gehad (een ernstige ontstekingsreactie na besmetting, red.) dan kun je echt nadenken of je het wel moet doen. Dan is het heel begrijpelijk om te zeggen, ik wacht nog even af.”

Het ministerie van VWS gaat geen grote publiekscampagne optuigen om ouders te overreden hun kinderen te laten vaccineren. Ook, aldus een woordvoerder, om drang tot vaccinatie van jonge kinderen te vermijden. De ouders krijgen bij de vaccinatie-uitnodiging een flyer met ‘feitelijke en objectieve informatie’, en er is een website van de Rijksoverheid met informatie voor ouders, onder andere met uitleg van artsen, praatplaten en interviews.

