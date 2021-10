De griep, bevallingen en lokale corona-uitbraken zetten het ziekenhuis onder druk

Het was wachten op het eerste zorgwekkende bericht, nu de najaarsgolf van coronabesmettingen aanzwelt. Het Isala-ziekenhuis in Zwolle laat weten dat het dit weekend 3 coronapatiënten heeft overgeplaatst en 20 inhaaloperaties heeft afgebeld. In het ziekenhuis liggen nu 25 coronapatiënten, waarvan 5 op de intensive care.

Dat zijn er weinig vergeleken met vorig jaar, toen het ziekenhuis onderdak bood aan zo’n 60 coronapatiënten. Het verschil: toen was de reguliere zorg afgeschaald. Nu is er sprake van een samenloop van omstandigheden.

Ja, er is een toestroom van coronapatiënten, elke dag een handjevol, maar tegelijk kampt het ziekenhuis met een algehele toestroom van mensen die een beroep doen op de acute zorg en de verloskunde. En bevallingen kunnen nu eenmaal moeilijk wachten.

De helft van de patiënten komt uit Staphorst

De situatie in Zwolle, gecombineerd met de toename van ziekenhuisopnames in Nederland (in totaal 553 coronapatiënten, waarvan 142 op de intensive care), roept de vraag op: is dit het voorland van andere ziekenhuizen? Er speelt een aantal factoren.

De cijfers op zichzelf zijn nog geen reden tot paniek. Op landelijk niveau is zowel op de intensivecareafdelingen als in de klinieken voldoende ruimte. Lange tijd was zeker de helft van de 944 beschikbare ic-bedden in Nederland bezet met covid-patiënten, nu zijn dat er ‘maar’ 142. Er liggen daarnaast nog zo’n 568 patiënten zónder covid op de ic. Er is dus een speling van 234 bedden.

Het Landelijk Cöördinatie Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het al gauw meer overplaatsingen zal moeten regelen, laat een woordvoerder weten. Wat nu in het Isala gebeurt, was op 11 oktober nog aan de orde in een ander ziekenhuis, niet omdat de ziekenhuizen het niet meer aankon, maar omdat er in zo’n geval regionale omstandigheden (zoals corona-uitbraken) meespelen.

Dat is precies wat er gebeurt in Zwolle, waar de helft van de coronapatiënten uit Staphorst komt, laat ziekenhuisbestuurder Ina Kuper weten aan de regionale krant De Stentor. In de christelijke plaats is volgens het coronadashboard een flinke piek in de besmettingen en is 56 procent van de inwoners volledig gevaccineerd, wat afgezet tegen de landelijke vaccinatiegraad weinig is.

Het is nu de vraag hoe de situatie in de ziekenhuizen zich ontwikkelt. Als er overal regionale uitbraken ontstaan, dan wordt het moeilijker om patiënten te spreiden en de reguliere zorg door te laten gaan. Het RIVM schatte eerder deze week dat er de komende maanden 4800 mensen met corona op de ic zullen belanden – niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk.

De terugkeer van het influenzavirus

In reactie op die schatting liet ‘beddenbaas’ Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, weten dat de situatie nu onder controle is, maar dat het verloop van de gewone griepgolf weleens roet in het eten kan gooien. Vorig jaar was het aantal influenzapatiënten lager dan normaal door de afstandsregels; nu verwachten artsen juist een opleving omdat mensen weer samenklitten.

En op de achtergrond spelen nog meer factoren: hoe goed houdt het ziekenhuispersoneel het vol? Hoe vaak worden ze ziek, overspannen of zeggen ze de zorg vaarwel? Dat is afwachten. Je kunt wel een bed en beademingsaparatuur beschikbaar hebben, maar zonder verpleegkundigen ben je nergens.

Een andere factor is het aantal zogeheten doorbraakinfecties: besmettingen van volledig gevaccineerden. De coronavaccins beschermen in de regel goed tegen een ernstig verloop van de ziekte, maar dat verandert wellicht als de effectiviteit van de vaccins afneemt of als het virus zich muteert.

Omdat de testbereidheid in Nederland behoorlijk is afgenomen, is het aantal positieve testen geen betrouwbare indicatie meer voor het aantal ziekenhuisopnames. Dus het wordt spannend. Voorlopig zijn er nog voldoende bedden, al zullen er bij regionale uitbraken mogelijk patiënten overgeplaatst moeten worden.

De nieuwe golf van het coronavirus kan wel eens een eerste beeld geven van hoe het leven er in de toekomstige winters uit gaat zien.