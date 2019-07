De GGZ doet vaker beroep op zorgbeveiligers

De nieuwe functie van zorgbeveiliger is in opkomst in de Nederlandse psychiatrie. Ten minste vijftien ggz-instellingen zetten al beveiligers in om personeel tegen agressie te beschermen en zeker vijf beveiligingsbedrijven werken aan een eigen opleiding voor de zorg. Koepelvereniging De Nederlandse Veiligheidsbranche noemt het ‘een enorme groeimarkt’.

Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Investico sprak met vijf beveiligingsbedrijven en deed een rondgang langs psychiatrische instellingen.

De klinieken zien de beveiligers als een van de manieren om isolatie van patiënten terug te dringen, agressie te lijf te gaan en werkdruk te verminderen, zonder een beroep te hoeven doen op moeilijk te krijgen en duurder medisch personeel.

Geen keurmerken

Voor zorgbeveiligers zijn nog geen landelijk erkende keurmerken, diploma-eisen of kwaliteitscertificaten. Taken en bevoegdheden zijn onduidelijk: er lijken evenzoveel functieomschrijvingen te bestaan als zorgbeveiligers zelf. Ze worden zowel ingezet om de tafel te dekken als in te springen bij een agressie-incident.

Beveiligingsbedrijven werken zelf wel aan opleidingen, die onderling enorm verschillen: van een cursus van twee dagen tot traject van een jaar; al dan niet in samenwerking met een opleidingsinstituut of trainingsbureau. Ook het curriculum varieert. Het ene beveiligingsbedrijf wil zijn werknemers vooral gesprekstechnieken bijbrengen, de ander oefent in fysieke vaardigheden zoals ‘holding’, een manier om de patiënt vast te pakken zodat hij niet meer kan bewegen.

Weer een ander leert de beveiligers hoe je iemand uit een bed moet tillen, of wat je moet doen wanneer je drugs aantreft in een kamer van een patiënt. Op verzoek van het bedrijf Zorgbeveiligers Nederland (ZBN) gaat het Deltion College in Zwolle bijvoorbeeld beginnen met een aparte opleiding voor ‘zorgbeveiligers’ die in de psychiatrie of ziekenhuiszorg aan de slag kunnen.

Incidenten voorkomen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bekend met de opkomst van zorgbeveiligers in de ggz. “Instellingen zoeken naar andere vormen van begeleiding vanwege de druk op het personeelsbestand. De inzet van ondersteunend personeel kan helpen bij de ambitie om separatie of incidenten zoveel mogelijk te voorkomen”, laat de inspectie schriftelijk weten.

Aangezien de inzet van een beveiliger of variant daarop onderdeel uitmaakt van het zorgaanbod, is de instelling zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld scholing en aansturing, stelt de IGJ. “De inzet van een beveiliger kan een noodzakelijke aanvulling zijn op de verpleegkundige begeleiding, maar kan deze niet vervangen”, waarschuwen de inspectie wel.

Lees ook:

Zorgbeveiligers zijn niet meer weg te denken uit de zorg

Om patiënten minder te hoeven isoleren en personeel te ontlasten, schakelen veel ggz-instellingen zorgbeveiligers in. Het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico dook in deze trend. Deel 2 van de serie over de isoleercel.

Waarom lukt het niet om de isoleercellen te sluiten

Het lukt ggz-instellingen niet hun plechtige belofte na te komen om patiënten minder vaak op te sluiten. De separeerruimte blijkt een noodzakelijk kwaad. Deel 1 van de serie.