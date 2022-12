De geluksvogels die nooit covid hebben gehad, hebben dat misschien te danken aan hun DNA

De een krijgt het om de haverklap, de ander heeft nog nooit corona gehad. Op een kleine groep mensen heeft het virus geen vat. Hun DNA levert mogelijk het kompas dat de weg wijst naar een nieuw coronamedicijn, zegt onderzoeker András Spaan.

Hoe doet die collega dat toch? Bij elke covid-piek is ze de dans ontsprongen. Ook al had haar partner het afgelopen jaar stevig te pakken. En aan de andere kant is er de pechvogel die zich voor elke prik en herhaalprik heeft gemeld, en toch het virus oploopt.

Het is niet alleen een gesprek bij de koffieautomaat, ook de wetenschap breekt zich er het hoofd over. András Spaan is één van die onderzoekers. De arts-microbioloog aan het UMC Utrecht werkte tijdens de covid-pandemie aan de Rockefeller University in New York. Daar is hij ook nu nog gastonderzoeker. Samen met collega’s aan 150 andere centra wereldwijd werkt hij aan een onderzoek naar de genetische kant van Covid-19-besmetting. Spaan richt zich daarbij op mensen die nooit covid hebben gehad.

András Spaan, die in Amerika een onderzoek leidt naar mensen die nog nooit Covid hebben gehad. Beeld Werry Crone

Vaak wordt gesproken over mensen die ‘van nature immuun’ zijn, maar het woord immuniteit is eigenlijk gereserveerd voor wie afweer heeft door vaccinatie of door een eerdere besmetting. Het gaat Spaan en zijn collega’s om mensen die mogelijk al vanaf hun geboorte ‘niet vatbaar’ zijn voor covid. Ze denken dat daarvoor mogelijk een verklaring ligt opgeslagen in hun DNA.

Sommige mensen kunnen geen hiv krijgen vanwege hun genen

Bij andere virussen bleek dat bij sommige mensen zo te zijn. Zo hadden mensen die niet vatbaar zijn voor hiv een genetische afwijking aan het lichaamseigen eiwit waarin hiv zich vastbijt. Met dat inzicht kwam in 2007 een nieuwe virusremmer op de markt, die zijn pijlen richt op dit eiwit bij hiv-besmette mensen.

Collega’s van Spaan ontdekten in de genen eerder waarom corona sommige gezonde, jonge mensen met een normaal gewicht ernstig ziek maakt. Bij een kleine groep werkte een bepaald radertje in het afweersysteem niet goed, door een aangeboren defect. Die ontdekking bleek later relevant voor veel meer ernstig zieken, die een vergelijkbaar defect opliepen tijdens het leven. Het laat zien hoe DNA-bewijs leidt tot meer begrip van de ziekte.

Spaan en zijn team proberen nu een ander type genetische variatie te vinden: eentje die er juist voor zorgt dat mensen geen covid kúnnen oplopen – al zouden ze het willen. Die groep is waarschijnlijk heel klein.

Van de duizend proefpersonen kregen honderden alsnog omikron

Vorig jaar had Spaan meer dan duizend proefpersonen. Allemaal mensen die nooit covid hadden gehad, ook al waren ze er via hun partner van dichtbij mee in aanraking geweest. Maar toen de omikron-variant opdook, bleken honderden van hen tóch vatbaar. Met het verstrijken van de tijd wordt de onderzoeksgroep zo steeds beter gefilterd. Inmiddels zijn er enkele honderden deelnemers, merendeels afkomstig uit de VS.

Spaan kan nog niet zeggen waarom zij de dans zijn ontsprongen. “We zijn natuurlijk ongeduldig, net zoals iedereen”, zegt Spaan. Wanneer een ‘hit’ opduikt is onvoorspelbaar. Mogelijk kost het onderzoek jaren.

Kandidaten voor een mogelijke genetische verklaring zijn al wel bekend. De ACE2-receptor is er een. Dit eiwit, dat onder meer een rol speelt bij het regelen van de bloeddruk en het genezen van wondjes, is een aangrijpingspunt voor coronavirus Sars-Cov2. Een iets andere vorm van dit stofje zorgt er mogelijk voor dat corona van je afglijdt.

Wie bloedgroep 0-negatief heeft, heeft een kleinere kans op corona

Dan is er de 7 procent van de bevolking met bloedgroep 0-negatief: zij krijgen aantoonbaar minder vaak corona. “Van bloedgroep 0-negatief kun je zeggen dat die wat bescherming biedt tegen corona”, reageert Spaan. “Maar als individu heb je er niet veel aan. Met die bloedgroep kun je alsnog covid krijgen.” Wie bloedgroep A heeft, loopt juist een iets hoger risico.

Uit ander wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook allergische reacties zoals hooikoorts, eczeem of astma de kans op corona (iets) verkleinen.

Maar dit zijn niet de sleutels waar Spaan en zijn collega’s naar zoeken: hen gaat het om mensen op wie covid helemaal geen vat heeft, en ze doorzoeken het volledige DNA op zoek naar hard genetisch bewijs. Spaan hoopt dat dat uiteindelijk een medicijn oplevert, net zoals dat eerder bij hiv lukte.

Ook in tijden waarin covid ons leven niet meer beheerst, is dat zinvol, zegt Spaan. Covid blijft waarschijnlijk onder ons, waardoor er altijd een kleine groep ernstig ziek zal worden. Ook het risico op een gevaarlijkere nieuwe variant blijft bestaan. Bovendien levert het onderzoek ervaring op die bruikbaar is bij een volgende pandemie.

Theorieën genoeg, maar long covid blijft een mysterie

Minuscule bloedpropjes, een op drift geraakte afweer, achtergebleven virus. Theorieën genoeg om long covid te verklaren, maar bewijzen ontbreken nog.