De coronacijfers van vandaag: Eén lichtpuntje, twee tegenvallers

Eén lichtpuntje, twee tegenvallers. Dat is de oogst van de nieuwe cijfers die het RIVM en de Nederlandse Vereniging Intensive Care maandag bekend maakten. Eerst het goede nieuws: het aantal doden steeg minder snel dan een dag ervoor.

De andere cijfers zijn minder positief. Zo nam het aantal patiënten in ziekenhuizen toe. Het RIVM hoopte juist op minder ziekenhuisopnames, omdat het eerste effect te zien zou moeten zijn van het advies om geen handen meer te schudden.

Een tweede tegenvaller is dat de afdelingen intensive care meer patiënten kregen. Er kwamen 82 patiënten bij, terwijl er maandag voorzichtige hoop was op een daling. Zondag meldden ziekenhuizen 50 nieuwe patiënten, terwijl in de dagen daarvoor de stijging telkens rond de 70 lag. Tegelijkertijd is de stijging niet zodanig dat er een acute vrees ontstaat dat ziekenhuizen de patiënten deze week niet meer aankunnen. Maar uitbreiden van de plekken voor coronapatiënten lijkt onvermijdelijk.

Beeld Louman & Friso

Het RIVM maakte ook cijfers bekend van alle patiënten die in Nederland zijn besmet met het virus. De meeste patiënten die positief zijn getest zijn tussen de 50 en 55 jaar. Die groep loopt niet de meeste risico’s op ziekenhuisopname. Die kans neemt flink toe vanaf het 65ste levensjaar. De meeste patiënten in de ziekenhuizen zijn tussen de 75 en 80 jaar. Van de patiënten die de ziekte niet overleven, is veruit de grootste groep ouder dan 80.

Geen echte verklaringen voor de verschillen

Wat eerder al in internationale onderzoeken naar boven kwam, blijkt ook in Nederland het geval: mannen hebben een aanzienlijk grotere kans op overlijden dan vrouwen. Bijna evenveel mannen als vrouwen raken besmet. De verschillen ontstaan al in de ziekenhuisopnames. Ruim 62 procent van de patiënten in ziekenhuizen is man, tegenover ongeveer 37 procent vrouwen. Dezelfde verhouding is terug te zien in de sterftecijfers. Er overleden 133 mannen tegenover 79 vrouwen.

Er zijn nog geen echte verklaringen voor de verschillen. Roken en drinken zouden een factor kunnen zijn. Daarbij sterven mannen sowieso over het algemeen eerder dan vrouwen. Ook dat zou een rol kunnen spelen.

Net als in andere landen overlijden vooral mensen die al gezondheidsproblemen hebben. Ruim de helft van de Nederlanders die stierven, had een andere ziekte of aandoening. Bij ruim 42 procent is dat onbekend. 5 procent had geen ziekte en was dus gezond totdat hij of zij werd besmet. Het zijn vooral hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk die de sterftekans verhogen; 27,5 procent had last van deze aandoeningen. Ook diabetes is een risicofactor (15,9 procent).

Lees ook:

Volg het laatste nieuws via ons liveblogs over het coronavirus in Nederland en in het buitenland.

RIVM: het is te vroeg om enthousiast te zijn over laatste coronacijfers

“Het is nog te vroeg om enthousiast te zijn”, zegt de woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de laatste cijfers over de corona-uitbraak. Volgens het RIVM wordt het een “cruciale week”.