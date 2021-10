De coronabesmettingen lopen snel op. Was dit wel voorzien?

Meer dan 5000 positieve testen, is dat veel?

Vergeleken met vorige week wel. Met de 5903 positieve testen van vrijdag zijn er afgelopen week ruim 30.000 Nederlanders positief getest; 41 procent meer dan vorige week.

Vergeleken met vorig jaar valt het nog mee. Toen waren er gemiddeld 8200 besmettingen per dag, nu zijn dat er gemiddeld over de week bijna 4300. Oftewel: vorig jaar lag het aantal positieve testen bijna tweemaal zo hoog. Bij de ziekenhuisopnames zijn de verschillen nog groter; 1540 patiënten lagen er toen op de covid-afdelingen, tegenover nu 523. Vorig jaar lagen de ziekenhuizen dus drie keer zo vol. Op de ic’s is eenzelfde beeld te zien. Het aantal doden scheelt zelfs een factor vier. Gemiddeld 32 vorig jaar tegenover acht nu.

Waar eindigt deze stijging?

Vorig jaar ging Nederland half oktober in gedeeltelijke lockdown. Twee weken later begonnen de aantallen te dalen. Nu zijn er geen maatregelen om het reproductiegetal onder de 1 krijgen. Het zal van de vaccins moeten komen. Maar zelfs als de vaccinatiegraad in Nederland verder stijgt, zal dat hooguit een klein effect hebben op het reproductiegetal. De toename van het aantal positieve testen zal waarschijnlijk doorzetten. Op zich niet erg, want het gaat om de ziekenhuisopnames. De vaccins beschermen nog altijd goed tegen ernstige covid, maar er zijn nog altijd 2 miljoen Nederlanders boven de 12 jaar niet gevaccineerd.

Is er iets te zeggen over het verband tussen besmettingen en ziekenhuisopnames?

Meer besmettingen betekenen meer opnames, maar in welke mate, dat is niet te zeggen. Het hangt er sterk vanaf wie er besmet raken. Jongeren komen over het algemeen niet snel in de ziekenhuizen terecht. Het is vooral deze groep, de 10- tot 40-jarigen, die het vaakst positief test. In de ziekenhuizen liggen vooral 80-plussers. Onder deze groep is de vaccinatiegraad weliswaar hoog, maar dat geldt ook voor het percentage dat een chronisch aandoening heeft.

Jaap van Dissel van het RIVM zei vorige week dat het moeilijk is om op basis van besmettingen te voorspellen wat er gaat gebeuren met de opnames. “In die zin is het nu niet duidelijk of we ons ongerust moeten maken of niet”, zei hij tegen de NOS. Aan die situatie is deze week niets veranderd.

Ziekenhuizen lopen weer vol. Is hier rekening mee gehouden?

De huidige stijging is voorzien, maar zit wel aan de bovenkant van de verwachtingen. De knelpunten zitten vooral bij de ic’s. Half september ging Van Dissel nog uit van ongeveer 250 bezette ic-bedden in januari, met in het ergste geval een piek tot net boven de 400. Die 400 noemde het Outbreak Management Team (OMT) ook in een meer recente prognose. “180 bedden met uitloop naar maximaal 400 bedden”, schreef het OMT op 11 oktober.

Vrijdag lagen er 174 covid-patiënten op de ic’s. Daarmee steeg het weekgemiddelde aan ic-patiënten met 14 procent ten opzichte van de week daarvoor. Stel dat die 14 procent nog een aantal weken aanhoudt, en niet versneld, dan liggen er over een maand 250 patiënten op de ic’s.

Dat kan nog net, zei ic-voorzitter Diederik Gommers eerder. De problemen ontstaan als er meer dan 300 covid-patiënten op de ic’s liggen. Dan moeten ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen. Onzekere factor blijft ook de griep. Gommers heeft daarvoor 150 bedden gereserveerd, maar bij een stevige epidemie is dat niet voldoende.

Lees ook:

Wie zijn de gevaccineerden die toch met covid in het ziekenhuis belanden?

Een kwart van de ziekenhuispatiënten met corona is volledig gevaccineerd. Longarts Leon van den Toorn legt uit wie er extra risico lopen.