De corona-ICT van de GGD wankelt door de drukte. Hoe kan dat?

Wat is er aan de hand?

Twee keer in vijf dagen tijd lag het aantal nieuwe coronabesmettingen in het voorbije etmaal ruim onder de negenduizend. Een flinke afname van het aantal nieuwe positieve testen zou je zeggen, maar dat was niet het geval. Zowel zaterdag als woensdag kampte de GGD met een ICT-probleem waardoor een deel van de testgegevens van de GGD niet in het systeem van het RIVM kwam te staan. Omdat de dag na een storing de gemiste cijfers worden ingehaald, geven de coronacijfers afgelopen week op vier van de zeven dagen een vertekend beeld. Donderdag registreerde het RIVM 10.280 nieuwe positieve coronatesten – een getal dat, als het goed, een groot deel van de niet-gemelde besmettingen van woensdag bevat.

Met welke ICT-problemen kampt de GGD?

De GGD verwerkt wekelijks honderdduizenden coronatesten. Na een test komt de uitslag in het systeem CoronIT van de GGD’s te staan. Is de test negatief, dan verstuurt CoronIT die gegevens naar het callcenter van Teleperformance die de negatieve uitslag doorbellen. Een positieve test wordt verstuurd naar een ander programma: HPZone. Medewerkers die bij de GGD het bron- en contactonderzoek uitvoeren pikken een positieve test uit het systeem en beginnen met bellen. De gegevens uit HPZone gaan ook naar het RIVM, dat alle informatie over coronatesten verzamelt en dagelijks als ruwe data naar buiten brengt.

De problemen van de afgelopen dagen zijn ontstaan omdat de ICT-systemen van de GGD soms bezwijken onder de drukte. Dagelijks gaan er nu 45.000 tests door het systeem, en loggen er zo’n 4.000 bron- en contactonderzoekers in. Door al die gebruikers werd HPZone woensdag traag en kwamen niet alle uitslagen binnen via CoronIT. Hierdoor ontstond er een achterstand in het aantal testen dat werd doorgegeven aan het RIVM.

Afgelopen zaterdag viel de verbinding tussen CoronIT en HPZone weg, waardoor er ook vertraging ontstond. Omdat bron- en contactonderzoekers zo veel werk hebben, merkten ze niet meteen dat de systemen er uit lagen. Pas toen er geen voorraad (nieuwe positieve testen) binnenkwam, trok een medewerker aan de bel en werd de verbinding herstart.

Zijn de coronacijfers nog wel betrouwbaar?

De GGD en het RIVM beloven van wel. Uiteindelijk komen alle positieve testen in het systeem te staan, alleen kunnen de dagcijfers vertekenen. Het RIVM benadrukt dat dagcijfers door nameldingen (soms vele tientallen) sterk kunnen fluctueren en daarom minder geschikt zijn om het verloop van de epidemie te beoordelen. Daarom publiceert het RIVM één keer per week een overzicht van het aantal besmettingen met daarbij een nieuwsbericht, op dinsdagmiddag. Geïnteresseerden, zoals journalisten en wetenschappers, kunnen de dagelijkse coronacijfers wel downloaden bij het RIVM.

Het RIVM maakt zich dus niet zo veel zorgen: hun wetenschappers rekenen met gemiddelden over meer dagen of een hele week en die kloppen alsnog. Toch komen deze ICT-problemen op een ongemakkelijk moment, vindt ook RIVM-directeur Jaap van Dissel, die woensdag leden van de Tweede Kamer bijpraatte over het virus. Iedereen wacht op een kantelpunt in de cijfers, twee weken nadat de halve lockdown van kracht werd. Nu weten we niet precies of het aantal nieuwe coronabesmettingen stabiel is, afneemt of toeneemt. En dus wacht politiek Den Haag in deze cruciale week af met het nemen van eventuele vervolgstappen.

Zijn de ICT-problemen verholpen?

De GGD meldt dat in de nacht van woensdag op donderdag het systeem een update heeft gehad. Het zou nu weer goed werken. Hoe het kan dat de verbinding zaterdag helemaal wegviel, wordt nog onderzocht. Ondertussen zoekt de GGD naar een oplossing om het systeem ‘robuuster’ te maken, zodat nog meer mensen tegelijk gebruik kunnen maken van de ICT.

