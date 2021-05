De chirurg achter het prullenbakvaccin.nl: ‘Wij ondermijnen helemaal niets’

Heb je vaccins over, of wil je er één? Via de website prullenbakvaccin.nl kunnen huisartsen en vaccinerende instellingen sinds maandag laten weten dat ze nog een restje vaccins over hebben. Mensen van achttien jaar en ouder kunnen bij een huisarts in de buurt kijken of er toevallig een vaccin over is, en een afspraak maken.

Dit initiatief is opgezet door twee huisartsen, een softwareontwikkelaar en een chirurg in het Amsterdam UMC, Marlies Schijven.

Waarom doet u dit?

“Ik zag het bericht van huisarts Marco Blanker en zijn prullenbak vol weggegooide vaccins en toen dacht ik: dit moeten we niet hebben. We weten dat er spillage is, dat men soms restjes vaccin over heeft. En er zijn mensen die deze vaccins dolgraag willen hebben. Het zou idioot zijn als er dan toch vaccins worden weggegooid.”

Toen dacht u: ik pak de handschoen op?

“Ja, ik ben een chirurg, ik ben wel van het doen. Daarnaast houd ik me als hoogleraar bezig met mobile healthcare en ik dacht: ‘dit kunnen we fixen’. Ik ben ook echt niet niet alléén in de gedachte dat verspilling van vaccins zonde is. Samen met andere huisarts en een software-ontwikelaar die me voor dit doel benaderde, hebben we dit weekend de site opgezet.”

Een week of wat geleden postte huisarts @Marco_Blanker dat er #vaccins verloren gingen. En dat raakte me. Samen met @bernard_dokter en @thatgeekyninja hebben we deze website in elkaar gezet. Heb jij vaccins over? Of wil je er een? Kijk dan hier! #vaccineren #COVID19NL #COVID19 pic.twitter.com/2SfGtn5Dok — Marlies Schijven 🩺 (@Marliesschijven) 10 mei 2021

Hoe weten mensen zeker dat alles goed gaat, en ze bijvoorbeeld ook een tweede inenting krijgen?

“Het hele traject blijft in handen van de huisarts of een instelling, in overleg met de cliënt. De site zorgt er alleen voor dat partijen elkaar vinden en vaccins niet worden weggegooid. Een huisarts moet goede zorg leveren en zich houden aan de wettelijke afspraken. Inentingen worden ook gewoon geregistreerd. We benadrukken dat het gebruik van onze site iemand geen recht op een vaccin geeft. Er kan altijd iets tussen komen. Mensen die daarvoor geen begrip hebben kunnen de site beter niet gebruiken.”

Ondermijnt dit initiatief niet het werk van het ministerie en het RIVM?

“Volgens mij ondermijnt de website helemaal niets. We wijken niet af van een strategie of van regelgeving. We doen dit om te helpen. Ik denk dat het ministerie van volksgezondheid (VWS) alleen maar voorstander kan zijn. Ik heb zelf een publieke rol, als Chief Medical Information Officer bij VWS, dus ik vind ook dat ik moet proberen te helpen waar mogelijk en passend binnen het beleid.”

Dit vinden ze bij het ministerie van VWS prima?

“Ik heb nog niks gehoord. Ik heb er duidelijk bij gezet welke functies ik heb en dat ik op persoonlijke titel bij de site betrokken ben. Ik heb de artseneed afgelegd. Ik heb beloofd om ten principale goed te doen. Via dit initiatief kan ik dat doen. Ik heb het netwerk om de website snel en breed te verspreiden. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik niet goed doen.”

Krijgt u veel reacties?

“Ik ben zelf nu aan het vaccineren en zit dus niet telkens achter de pc. We bellen praktijken eerst op ter verificatie, voordat ze op de site komen. Maar het gaat hard inderdaad. Er komen snel huisartsen bij.”

VWS keurt prullenbakvaccin.nl af Het ministerie van volksgezondheid stelt dat het niet aan anderen is om overgebleven vaccins te verdelen. “Dit lijkt sympathiek, maar is geen verstandig idee”, aldus een woordvoerder. Volgens het ministerie is het RIVM eigenaar van de vaccins en mogen derden deze niet zomaar verdelen. Een huisarts mag in speciale gevallen bepalen of iemand een vaccin krijgt maar daar is een protocol voor. Dit initiatief houdt zich volgens het ministerie niet aan de landelijke strategie: de meest kwetsbaren en ouderen eerst. Volgens het ministerie heeft het RIVM ‘vaccinatiemakelaars’ die eventuele spillage oplossen. VWS benadrukt dat er weinig spillage is.

