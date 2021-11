De boosterprik moet eerste verdedigingslijn van ouderen tegen virus versterken

Ziekenhuizen zien een groeiend aantal gevaccineerde patiënten op de afdelingen. Vooral ouderen. Zij lopen nog altijd veel minder kans op ziekenhuisopname dan ongevaccineerde leeftijdsgenoten, maar de toename is wel een teken dat er iets verandert. Het immuunsysteem van ouderen kan wel een oppepper gebruiken, constateert de Gezondheidsraad deze week. Zij adviseert een derde prik voor 60-plussers met de vaccins van Pfizer of Moderna. Het kabinet neemt dat advies over en voegt daaraan toe dat ook 60-minners aan de beurt komen.

Daarmee prikt Nederland zich niet uit de huidige golf, maar het gaat zeker helpen, zegt Coretta van Leer, viroloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). “Als je wordt gevaccineerd, maak je antistoffen en afweercellen aan. Antistoffen zijn de eerste verdedigingslijn. Maar die stoffen raak je na verloop van tijd kwijt. Dat is een normaal fenomeen. Als er geen of onvoldoende antistoffen zijn, stuit het virus na verloop van tijd op de tweede verdedigingslijn; de afweercellen. Voordat dit deel van het afweersysteem wakker is, ben je een paar dagen verder. In die tijd heb je waarschijnlijk rondgelopen met een verkoudheid. Dat is de fase waarin we nu terechtkomen. Mensen die zijn gevaccineerd blijven goed beschermd tegen ernstige infectie, maar kunnen wel verkoudheidsklachten ontwikkelen.”

Ouderen moeten het hebben van antistoffen

Gevaccineerden geven het virus minder goed door dan ongevaccineerden, maar door verkoudheidsklachten neemt de kans op verspreiding van het virus wel toe. Want, iemand is drager en hoest en niest. Zo kan het virus bijvoorbeeld een gevaccineerde oudere infecteren. Nu werkt bij ouderen de tweede verdedigingslinie van afweercellen minder goed. Zij moeten het hebben van de antistoffen, die nu juist sneller verdwijnen. “Bij ons valt dat nog niet zo op, maar in Israël wel. Daar zijn ze drie tot vier maanden eerder begonnen met vaccineren. Op de ic’s zagen ze daar in de zomer meer gevaccineerde ouderen. Wat daar gebeurde, zal vroeg of laat ook hier gebeuren.” Israël is deze zomer al begonnen met de ‘boosters’, en met resultaat. In een groep van 700.000 Israëliërs die een derde prik kregen, kregen er 29 ernstige covid en moesten naar het ziekenhuis. In een andere groep van 700.000 die tweemaal was geprikt, werden 231 patiënten opgenomen.

Het voordeel van een booster is volgens Van Leer dat elke extra prik langer beschermt. “Elke keer als je immuunsysteem wordt geconfronteerd met het virus, neemt de immuunrespons toe. Als je na de eerste twee vaccinaties bijvoorbeeld vier maanden lang voldoende antistoffen hebt gemaakt, dan is dat na de derde prik misschien wel zes maanden. De eerste twee vaccinaties volgden snel op elkaar. Nu heeft er meer tijd tussen gezeten en daar wordt de respons ook beter van.”

Voorrang met Janssen?

In Frankrijk en de Verenigde Staten krijgen mensen die zich hebben laten vaccineren met Janssen met voorrang een booster. Dat is dan geen derde prik, maar een tweede, omdat het Janssen-vaccin uit één dosis bestaat. Pfizer, Moderna en AstraZeneca bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte, zegt Van Leer. “Bij Janssen is de bescherming minder. Maar als je na Janssen een tweede prik krijgt, stijgt de bescherming ook tot boven de 90 procent. Het maakt dan niet uit van welke vaccin je een tweede prik krijgt. In de vaccins zit de code voor exact hetzelfde eiwit. Daarom kan je na Janssen prima nog een Janssen krijgen, of een AstraZeneca of Pfizer.”

Van Leer kan zich voorstellen dat de Gezondheidsraad een keer met het advies komt om Nederlanders die zich hebben laten vaccineren met Janssen eerder een tweede prik te geven. Vooral ook omdat veel medewerkers in de zorg dat vaccin hebben gekregen. Zij zijn weliswaar overwegend jong en lopen dus minder gevaar, maar kunnen wel verkoudheidsklachten ontwikkelen en dus anderen besmetten. “Al dragen medewerkers in ziekenhuizen natuurlijk wel mondkapjes”, zegt Van Leer.

Of er na de booster nog nieuwe boosters volgen? Van Leer: “Ik weet niet hoelang wij boosters nodig hebben. Er komt een dag dat iedereen ofwel is gevaccineerd of het virus heeft gehad. Als corona een jaarlijks terugkerend virus wordt dat op dezelfde manier gaat circuleren als andere virussen, worden we er geen van allen meer ernstig ziek van en zijn boosters niet meer nodig. Tenzij je een afweerstoornis hebt.”

Lees ook:

Een derde prik, is dat ethisch? ‘De discussie toont aan hoe oneerlijk we zijn geweest’

Is het ethisch om derde prikken uit te delen, zoals het kabinet wil? Vanzelfsprekend is het in ieder geval niet, vindt Hans Hogerzeil, voormalig WHO-directeur en emeritus hoogleraar Global Health.