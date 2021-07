De 13-wekenecho biedt extra informatie, maar soms ook extra zorg voor toekomstige ouders

Vanaf september krijgen alle zwangeren het aanbod om hun kind al bij dertien weken zwangerschap te testen op aangeboren afwijkingen. Het is deel van een grootschalig onderzoek, waarmee wetenschappers de waarde van een vroegtijdige echo willen bestuderen.

Wie met Mireille Bekker (UMC Utrecht) en Monique Haak (Leiden UMC) spreekt over hun onderzoek naar de dertienwekenecho, leert meteen: het vroegtijdig testen van een ongeborene op afwijkingen is geen makkelijk onderwerp. Met veel warmte en precisie spreken de gynaecologen erover. Haak: “Het is belangrijk dit op de juiste toon te beschrijven, want als er iets aan de hand is met een ongeboren kind, is dat heel verdrietig.”

Sinds januari onderzoeken Haak en Bekker de dertienwekenecho, die afwijkingen bij een ongeboren kind vroegtijdig opspoort. Het doel van het onderzoek: helpt het eerder ontdekken van mogelijke afwijkingen toekomstige ouders? Of levert het vroegtijdig ontdekken juist stress en onzekerheid op?

Om die vraag te beantwoorden, biedt het RIVM iedere zwangere in Nederland vanaf september de dertienwekenecho aan. Eind juni gaf de Gezondheidsraad toestemming om deze echo in onderzoeksverband aan te bieden. Er wordt daarbij gekeken naar eventuele zichtbare afwijkingen van het kind, zoals een open rug of open schedeltje.

Bekker: “Vanaf 1 september krijgen alle zwangeren het aanbod een prenatale screening te doen. Wie ja zegt, doet mee aan het onderzoek. De gegevens worden anoniem gedeeld met ons. Het is dus niet zo dat wij zien dat mevrouw X op 1 oktober haar uitslag heeft gekregen.”

Haak: “Zorgverleners kijken naar aangeboren anatomische afwijkingen. Het gaat om ernstige vervormingen van vroege embryo’s, die soms niet met het leven verenigbaar zijn. Het zijn heel verdrietige situaties, dat wil ik graag vooropstellen. Het is altijd verdrietig.”

Wat biedt de extra screening aan zwangeren?

Haak: “De informatie die zwangeren ontvangen is niet anders dan bij de twintigwekenecho, maar ze krijgen het wel eerder. Daardoor kunnen zware afwijkingen sneller worden opgespoord. Het geeft ouders extra tijd om zich te bezinnen. Nu zeggen ouders van kinderen met ernstige afwijkingen soms: hadden we dat niet eerder kunnen weten?”

Bekker: “Maar er zijn ook nadelen. Je maakt ouders vroeger in de zwangerschap ongerust. Vaak is bij 13 weken wel zichtbaar dat íets loos is, maar wát precies nog niet. Dat is een enorme belasting voor ouders. Soms blijkt bovendien bij de twintigwekenecho dat een alarmerende plooi tóch niet problematisch is. Aan de andere kant kun je ouders ook onterecht geruststellen: dan lijkt alles bij 13 weken goed, maar dan blijkt er later toch iets aan de hand. Ook dat kan emotioneel zwaar zijn.”

Bekker: “Een deel van de deelnemende vrouwen vult na die screening een vragenlijst in. Daarin vragen we hen naar hun mening over de dertienwekenecho: waarom koos u voor deze echo? Hoe heeft u het ervaren? Ligt u wakker, heeft u zorgen? Al die gegevens verzamelen we. Zo hopen we te ontdekken of die extra screening het waard is. Aan ons onderzoek werkt ook een ethicus mee.”

Geeft zo'n extra screening niet het idee dat een zwangerschap maakbaar is?

Bekker: “Het heft in eigen hand nemen, dat willen we nadrukkelijk niet doen. Wel hebben we met z’n allen besloten: in Nederland heeft een zwangere een keuze om informatie te krijgen over het ongeboren kind. Of iemand dit onderzoeken wil of niet, dat is een persoonlijke keuze. Als ouders besluiten de zwangerschap te beëindigen, wordt dat besluit in onze ervaring nooit lichtzinnig genomen.”

Haak: “Maakbaarheid, dat vind ik een lastig woord. Dat suggereert alsof je invloed hebt op hoe het kind zal zijn. Daar gaat het ons niet om. Wel willen we kinderen optimaal behandelen. Als je een aangeboren hartafwijking tijdig herkent, kun je een kind op de juiste plaats geboren laten worden. Dat leidt tot minder reanimatie en minder schade. Daarmee willen we het kindje een hogere levenskwaliteit bieden.”

Hoe gaat het onderzoek verder?

Bekker: “De komende vier jaar verzamelen wij met ons team alle gegevens. Het ministerie bepaalt uiteindelijk of de dertienwekenecho ook in de toekomst aangeboden zal blijven worden.”

Wat voor prenatale screenings zijn er nu? Op dit moment krijgen vrouwen twee keer een prenatale screening aangeboden: de NIPT-test (een bloedtest die wordt aangeboden rond de elf weken zwangerschap) en de twintigwekenecho. De NIPT-test toont vroegtijdig chromosoomafwijkingen, zoals het downsyndroom, bij het ongeboren kind. De test kost 175 euro. Zo’n 40 procent van de vrouwen kiest ervoor. “Die relatief lage bereidheid komt deels door de kosten, denken wij, maar het is vooral een ethische keuze”, zegt Bekker. “Er is vóór de NIPT-test altijd een gesprek over wat het betekent als je kindje een syndroomafwijking heeft. Vaker dan in het buitenland kiezen Nederlanders ervoor de test niet te doen.” De tweede prenatale screening is de twintigwekenecho, die de baby scant op zichtbare afwijkingen, zoals een open rug of een open schedel. Deze test is gratis. Zo’n 95 procent van de vrouwen kiest voor de twintigwekenecho. Naast de prenatale screening krijgen zwangeren ook nog andere echo’s tijdens de zwangerschap. “Maar dat is deel van reguliere zorg, gericht op de algemene ontwikkeling van het kindje", legt Haak uit. “Bij de prenatale screening gaat het specifiek om eventuele afwijkingen bij het kindje.”

