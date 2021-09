Coöperatie Laatste Wil is synoniem voor zelfdodingspoeder

Wat doet de Coöperatie Laatste Wil (CLW)?

De CLW werkt in de geest van Huib Drion, de voormalig vice-voorzitter van de Hoge Raad. Hij pleitte begin jaren negentig al voor een zelfdodingspil voor mensen die hun leven voltooid vinden. Dat zou oude mensen die opzien tegen het laatste deel van hun bestaan rust geven. De ‘pil van Drion’ is er nog altijd niet, ondanks inspanningen van de CLW, die zich sinds 2013 al sterk maakt voor zelfbeschikking bij het levenseinde. Om dat mogelijk te maken, voert de CLW ‘huiskamergesprekken’ met leden waar onderling wordt gesproken over manieren om uit het leven te stappen.

Het waren de pillen, of beter: het poeder, waardoor de CLW landelijke bekendheid kreeg. In 2017 kwamen zij in het nieuws met middel X., een poeder waarmee mensen op humane wijze uit het leven zouden kunnen stappen. Leden van CLW zouden het poeder verspreiden onder andere leden, na uitvoerige voorlichting en na de aanschaf van een kluis om middel X. in te bewaren. Na de berichten over het middel X. groeide de CLW. Ondertussen heeft de coöperatie 27.000 leden.

Is het zelfdodingspoeder te verkrijgen via de CLW?

Het korte antwoord: nee. Levering van dat middel is strafbaar als er iemand aan overlijdt. De CLW verstrekt ook geen informatie over waar zelfdodingspoeder verkrijgbaar is. “Er staat niets over op papier”, zei voorzitter Jos van Wijk vorige maand nog.

Het langere antwoord: het middel is via via bij de CLW wel verkrijgbaar. Het vermoeden is dat leden na afloop van de huiskamerbijeenkomsten elkaar van dienst zijn om het poeder te leveren. Dat bleek bijvoorbeeld in juli toen de politie één van de leden oppakte. Een 28-jarige man uit Eindhoven zou het poeder aan honderden mensen hebben verkocht. Zeker zes mensen zouden zijn overleden. De CLW was niet gelukkig met de actie van de man. De Eindhovenaar stuurde het spul op, zonder nadere uitleg over de werking. “Je moet ook weten hoe je het weer kunt retourneren als je er toch geen gebruik van wilt maken”, zei Van Wijk in een reactie. Na de arrestatie stopt de CLW met de huiskamerbijeenkomsten, want het vermoeden bij het CLW-bestuur bestaat dat meer leden na de bijeenkomsten het poeder verkochten.

Zijn er veel mensen gestorven door middel X.?

Dat is niet bekend. De CLW stopte in maart 2018 al met de plannen om het poeder via leden te verspreiden. De leveringen waren toen nog niet begonnen. De reden was dat het Openbaar Ministerie steeds meer belangstelling kreeg voor de coöperatie. Het startte een strafrechtelijk onderzoek, dat uiteindelijk niet leidde tot vervolging.

Toch zijn er zeker mensen overleden aan middel X. In de huiskamerbijeenkomsten wordt gesproken over het poeder, zodat de leden weten om welke stof het gaat. Daarbij, wie online goed zoekt komt er ook wel achter om welke stof het gaat. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) signaleert dat het vermeende zelfdodingspoeder vaker opduikt als oorzaak van overlijden. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren.

Welke kritiek is er op de CLW?

Dat ook jongeren het middel nemen, is direct een van de grootste kritiekpunten. Wie suïcidaal is en op internet zoekt welk middel de CLW voor ogen heeft, komt vanzelf dodelijke stoffen tegen. Suïcidaal zijn is iets anders dan een verlangen naar het einde omdat het leven voltooid wordt geacht. Suïcide kan lang van tevoren zijn gepland, maar gebeurt ook geregeld in een opwelling.

De vraag is ook hoe humaan het middel is. Ook al is niet officieel bekend welk poeder de coöperatie propageert, het is in elk geval geen euthanaticum waarmee artsen werken. Artsen betwisten dan ook dat het giftige middel X. tot een snelle en zachte dood leidt.

Wat is het verschil tussen de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de CLW?

De CLW komt voort uit de NVVE. Beide verenigingen streven naar meer regie over de eigen dood, maar bij de CLW gaat het vooral om het verkrijgen van een zelfdodingspil- of poeder, zonder hulp van een arts. De NVVE richt zich breder op zelfbeschikking in de laatste fase, onder meer door hulp bij het opstellen van een wilsverklaring. Zo’n verklaring is belangrijk bij euthanasie als iemand niet langer in staat is de eigen wil kenbaar te maken, bijvoorbeeld na een herseninfarct of bij dementie.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. Je kunt ook chatten op www.113.nl.

