Compensatie zorgpersoneel met long covid is voor Helder vooral een ‘blijk van erkenning’

Vakbond FNV is woedend over de ‘barrières’ die minister Conny Helder (langdurige zorg en sport) opwerpt in haar regeling voor een compensatiebedrag van 15.000 euro voor zorgmedewerkers met long covid. De regeling die de minister vorige week presenteerde, is zó ingewikkeld dat veel zorgmedewerkers met long covid niet aan de criteria ervan kunnen voldoen, zo vreest de bond.

Terwijl het wel de overheid was die in de eerste coronagolf een klemmend beroep deed op zorgmedewerkers om vooral te blijven werken. Er was toen nog nauwelijks iets bekend over het coronavirus, beschermingsmiddelen ontbraken en vaccins waren nog in ontwikkeling.

Maar minister Helder vindt dat zorgmedewerkers met long covid vooral moeten aankloppen bij hun werkgevers van destijds. Wie in de zorg werkt, is immers geen rijksambtenaar. Ze wordt in dat standpunt gesteund door de Raad van State.

Touwtrekken over regeling, tot in de rechtszaal

Werkgevers aanspreken op hun rol, hen dwingen tot werkelijke compensatie van geleden schade, vereist echter een lange adem en is voer voor juristen. Bovendien, zei Helder eerder in de Tweede Kamer, het was destijds inderdaad een uitzonderlijke situatie. “Dus is het logisch dat de overheid iets doet, als blijk van erkenning en waardering.”

Over dat ‘iets’ is veel discussie mogelijk. Over de hoogte van het uit te keren bedrag bijvoorbeeld, of over hoeveel mensen daarvoor in aanmerking zouden moeten komen. De vakbonden hebben er, in hun rol om er het maximale uit te slepen voor de zorgmedewerkers, ook een rechtszaak van gemaakt – en die verloren.

Toch is Helder niet doof geweest voor alle kritiek van de bonden en de Tweede Kamer. Zij heeft de oorspronkelijke regeling iets verruimd. Daar staat tegenover dat de criteria veel vragen van patiënten, die soms al volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard en nauwelijks voldoende energie hebben om de dag door te komen. Zij moeten binnen vier weken liefst tien documenten en verklaringen bijeen scharrelen en insturen – een klus die ook allerlei praktische problemen oproept.

‘Het gaat om de menselijke maat’

Minister Helder stelt zich op het standpunt dat het kabinet juridisch niet verplicht is om te betalen. Nadrukkelijk spreekt zij daarom van een ‘onverplichte tegemoetkoming’, die bovendien uit gemeenschapsgeld betaald moet worden. Dat vergt dus heldere regels, waarbij, onder meer in overleg met uitkeringsorganisatie UWV, ‘in redelijkheid is gekeken naar wat haalbaar is’, aldus haar woordvoerder.

Wel heeft de minister werkgevers opgeroepen om coulance en om ‘de menselijke maat te hanteren’. Bijvoorbeeld door niet moeilijk te doen over de precieze datum van de eerste ziektedag. “Negen of tien vinkjes, dat maakt niet zoveel uit”, zegt een woordvoerder van de minister. “Het gaat ook om de menselijke maat.” Maar veel ruimte zit daar ook weer niet in. En of de Tweede Kamer akkoord gaat met wat Helder ‘de menselijke maat’ noemt, is – nu het kabinet demissionair is – de vraag.

