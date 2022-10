Caring Doctors richt zijn pijlen op de bio-industrie: ‘Het is wachten op de volgende dodelijke pandemie’

Een ramp voor mens, dier en natuur. Zo bestempelen de artsen de intensieve veehouderij in een onlangs verschenen manifest, dat in twee weken 150 keer is ondertekend. Met het manifest maken artsen hun zorgen kenbaar over de gevolgen van onder meer de torenhoge vlees- en zuivelconsumptie voor de gezondheid. Het doel is om zorgmedewerkers hiervan bewust te maken, zegt Patrick Deckers, oprichter van Caring Doctors, tevens orthopedisch chirurg in het Limburgse Zuyderland ziekenhuis.

“Het is toch raar dat patiënten met darmkanker een rundersaucijs kunnen bestellen in het ziekenhuisrestaurant. Terwijl we weten dat rood vlees kanker kan veroorzaken. Van één saucijs ga je niet dood, maar toch. Ik zou willen dat deze restaurants veel meer vegetarische gerechten aanbieden. In ziekenhuizen in de staat New York krijg je sinds kort alleen nog maar plantaardig voedsel.”

‘Vlees bevat veel schadelijke stoffen’

Niet alleen kanker maar een waaier aan ziekten is mede het gevolg van een dieet met te veel dierlijke eiwitten, aldus het manifest. Waaronder obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en neurologische problemen. “Vlees en zuivel bevatten veel verzadigde vetten, maar ook dioxine, pcb’s, microplastics. Deze schadelijke stoffen zitten ook in plantaardig voedsel, maar in veel mindere mate.”

Huisartsen vragen patiënten steeds vaker naar hun voedingspatroon en leefstijl, zegt Deckers, maar in het ziekenhuis gebeurt dat nauwelijks. “Specialisten zijn opgeleid om een kunstje te doen. Ze dotteren dan bijvoorbeeld een vernauwde ader, maar een traject voorstellen om gezonder te eten of af te vallen, doen ze zelden. Patiënten krijgen hoogstens twee gratis sessies bij een diëtist. Daarna moeten ze het zelf uitzoeken.”

Het ongezonde eetpatroon wordt volgens Caring Doctors in stand gehouden door de bio-industrie, die elk jaar kan rekenen op een ruime subsidie uit Europa. “Ook worden de bedrijven voor elke stalbrand of uitbraak van varkenspest gecompenseerd met geld uit Den Haag. Waarom eigenlijk? Als we daarmee stoppen, zal je zien dat vlees niet tegen zo’n lage prijs in de schappen belandt.”

Bovendien vergroot de bio-industrie het gevaar op infectieziekten die van dieren overspringen op mensen, zegt Deckers. “Q-koorts is daar een voorbeeld van, maar ook corona. Door de uitdijende bio-industrie wereldwijd wordt het leefgebied van wilde dieren steeds kleiner en zie je dat virussen daar steeds virulenter worden. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is al afkomstig van dieren. Het is wachten op de volgende dodelijke pandemie.”

Deckers kon een jaar niet werken door corona

De coronapandemie heeft Deckers flink parten gespeeld. Hij raakte besmet, werd flink ziek en kreeg daarna neurologische uitvalsverschijnselen. “Het uitte zich via zenuwpijn in benen en bovenarmen, zo erg dat ik een jaar niet kon werken. Het manifest was twee jaar geleden al geschreven, maar heeft al die tijd op de plank gelegen.”

Om het risico op virusinfecties, overgewicht en de enorme gezondheidsschade te voorkomen, is een meer plantaardig dieet zeker een oplossing, zegt Deckers, zelf veganist. “Aan de andere kant is Caring Doctors geen veganistische club. We richten ons op bewustwording, preventie, voorlichting en aanpassing van het medisch curriculum, waarin meer oog moet zijn voor klimaat en voeding.”

