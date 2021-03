‘Bronovoziekenhuis afbreken is kapitaalvernietiging’

Zo’n 30 miljoen euro heeft Chris Oomen ervoor over om het Haagse Bronovo open te houden. De eigengereide multimiljonair en oud-directeur van zorgverzekeraar DSW bracht donderdag naar buiten dat hij twee weken geleden een bod heeft uitgebracht op het ziekenhuis. Dat sluit anders na 2024, volgens de plannen van het fusieziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

HMC wil alle zorg verplaatsen naar haar locaties Westeinde in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam, om kosten besparen. Het ziekenhuis reageerde al in een persbericht al op het bod van Oomen: ‘HMC Bronovo is niet te koop’. Het ziekenhuis stelt dat het Bronovo voorlopig in bedrijf is als locatie van het HMC, en dat gesprekken over de toekomst ‘nu niet aan de orde’ zijn, maar Oomen houdt hoop.

Waarom wilt u het Bronovo openhouden?

“Het is kapitaalvernietiging om het te sluiten, en een verschraling van de zorg. Het Bronovo heeft een groot achterland. Planbare en chronische zorg moeten voor iedereen bereikbaar blijven in zijn eigen omgeving. Het is zonde als op die plek woningbouw komt.”

Het ziekenhuis in Lelystad en het Slotervaart in Amsterdam gingen failliet nadat private partijen waren ingestapt.

“Daar waren de bouw en de voorzieningen slecht. Het Bronovo is goed geoutilleerd en recent gerenoveerd. Het afbreken van goede ziekenhuizen – daaraan heb ik een hekel.”

Het is toch nodig om zorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen, om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit hoog?

“Dat is bij complexe zorg zo, maar niet bij de planbare en chronische zorg, die ik in het Bronovo wil verlenen. De fusiedrang van de afgelopen vijftien jaar heeft nooit tot lagere kosten geleid. Allerlei dingen worden juist moeilijker als je groter wordt.”

Zou HMC ooit meewerken aan uw plan? U zou een concurrent creëren.

“Is dat erg? Zij zeggen – net als elk ziekenhuis – dat de patiënt centraal staat. Nou, voor de patiënt is dit een goede ontwikkeling. Punt. Al ben ik er inmiddels wel van overtuigd dat het eigenbelang bij veel ziekenhuizen voor het algemeen belang gaat.”

Maakt uw bod een reële kans?

“Misschien, als er druk uitgeoefend wordt door bijvoorbeeld de banken of de raad van toezicht van het HMC.”

Waarom wilt u dit?

“Omdat ik in staat ben dit te doen. Ik vind dat mensen die het vermogen hebben dat ik heb, dat moeten aanwenden voor maatschappelijke en sociale doelen. Ik ben geen foute investeerder die snel geld uit de zorg trekt. Mocht er winst gemaakt worden, dan gaat dat terug naar de zorg. Ook die 30 miljoen hoef ik niet terug.”

