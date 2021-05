Brandbrief aan ministerie: er zijn veel te weinig tandartsen

Er moeten meer tandartsen worden opgeleid, vindt ook tandarts Wolter Brands. Daarmee sluit de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) zich aan bij de oproep van zijn collega’s uit het zuidwesten van het land. Zij waarschuwen de overheid voor het nijpende tekort aan tandartsen in bepaalde delen van het land.

De tandartsen uit Rotterdam, Zeeland en West-Brabant hebben een brandbrief gestuurd naar de ministeries van volksgezondheid en onderwijs. Rapporten over de schaarste van concurrenten zijn “systematisch in de bureaula verdwenen”, zegt een van hen tegen de lokale omroep Rijnmond. “De uitbreiding is zo dringend, dat het tijd wordt dat er iets mee gedaan wordt.”

Inderdaad is het probleem met één tandarts per 2505 inwoners het grootst in Zeeland. Daarna volgen Flevoland, Overijssel en Noord-Brabant, laten de nieuwste cijfers van de KNMT zien. “In alle regio’s aan de landsgrenzen zijn er te weinig tandartsen”, vat Brands de gegevens samen. “Met uitzondering van Gelderland.” Met 1805 inwoners per tandarts, verschilt de ratio daar niet veel van de landelijke tandartsratio van 1820.

Opleidingsplekken zijn verdwenen

Het tekort aan tandartsen is van vandaag noch gisteren en volgens Brands is het ontstaan doordat er de afgelopen decennia opleidingsplekken zijn verdwenen. “In Amsterdam zijn de twee studies tandheelkunde samengevoegd tot één, de universiteit in Utrecht heeft de opleiding opgedoekt en ook in Groningen zijn de deuren een tijdje gesloten geweest. De problemen van nu zijn daar een gevolg van.”

Op dit moment telt Nederland drie universiteiten met Tandheelkunde. Naast Groningen en Amsterdam kunnen studenten terecht in Nijmegen. “Jaarlijks studeren daar ongeveer 240 tandartsen af”, weet Brands. “Maar elk jaar houden er zo’n 300 op met werken. De verwachting is dat een op de drie tandartsen de komende tien jaar met pensioen gaat. Gebeurt er niks, dan groeit en groeit het tekort dus.”

Tandartsen uit het buitenland springen in het gat

Net als zijn collega’s uit Rotterdam, Zeeland en West-Brabant dringt de voorzitter van de KNMT aan op het verruimen van de instroom van studenten Tandheelkunde. “Nu wordt het gat dat de overheid laat vallen aangevuld door buitenlandse tandartsen. Maar dat antwoord is ontoereikend. Bovendien kun je je afvragen of een beschaafd land als dat van ons zo afhankelijk moet zijn van buitenlandse tandartsen, waarvan een substantieel deel binnen vijf jaar terugkeert naar zijn of haar vaderland.”

Animo voor de studie tandheelkunde is er genoeg, blijkt elk jaar bij de loting. “De instroom vergroten kan dus makkelijk.” Een jaar een extra lading studenten toelaten is volgens Brands geen optie. “Tandheelkunde is een kostbare en op practica gerichte studie, je kunt niet zomaar een keertje een grotere groep gaan lesgeven en het jaar daarop terugschakelen. Het aantal studenten dat elk jaar begint, moet structureel worden opgeschroefd. Dát is de oplossing.”

Jaarlijks moeten er honderd extra tandartsen bij

Dat betoogt ook het landelijke Capaciteitsorgaan, dat de minister adviseert over ontwikkelingen in de tandartsbranche. De onafhankelijke organisatie stelt dat er jaarlijks 359 tandartsen bij moeten komen. Ruim 100 meer dan nu het geval is dus.

Zelfs als de minister dat advies honoreert, geeft dat pas op zijn vroegst effect in 2028. “De studie tandheelkunde duurt zes jaar”, legt Brands uit. “Het vergroten van de instroom heeft dus niet meteen invloed op de lange wachttijden bij tandartsen in regio’s waar de tekorten het grootst zijn. Deze nijpende situatie zal nog een hele poos voortduren.”

