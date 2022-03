Brabantse ziekenhuizen zetten besmette artsen en verpleegkundigen in. Is covid nu dan toch een griepje?

Brabantse ziekenhuizen zetten sinds vrijdag ook positief geteste verpleegkundigen en artsen in, om te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk kan doorgaan. Het gaat de komende weken naar verwachting om ‘een handvol’ medewerkers die onmisbaar zijn op bijvoorbeeld de spoedeisende hulp, de operatiekamers en de intensive care, zo stellen de ziekenhuizen.

Is dit het begin van het einde voor de landelijke regel dat je thuis blijft na een besmetting? Bestuursvoorzitter Bart Berden van het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis denkt van wel. Hij vindt dat er een streep kan door de isolatieregels. Niet alleen voor de zorg, maar voor de hele samenleving. “Wij nemen daar nu alvast een voorschot op”, zegt Berden. “Het effect van de omikron-variant is vergelijkbaar met de griep. We gaan naar een situatie waarin we ook maatregelen nemen die vergelijkbaar zijn met die bij griep.”

Besmet personeel werkt door omwille van de kritieke zorg

De Brabantse ziekenhuizen maken gebruik van een uitzondering: in geval van nood mogen zij sinds vorige maand positief-geteste medewerkers toch inschakelen, zodat acute en kritieke zorg kan gaan. Ze doen hun werk met een chirurgisch mondneusmasker, en werken niet met patiënten met een aangetast immuunsysteem.

Vrijdag steeg voor de vijfde dag op rij het landelijke aantal positieve tests, naar ruim 68.000. In Brabant zijn veel zorgmedewerkers besmet geraakt tijdens carnaval. Berden ziet dat de rest van de samenleving ook worstelt met de isolatieregels. “Politie, brandweer, scholen... Er zijn heel veel mensen besmet. En tegelijkertijd zie je helemaal geen stijging in de ziekenhuisopnames.”

‘Wat gaat er dit najaar gebeuren? Dat is onzeker’

“We denken dat we naar een griepachtig beeld bewegen, maar de vraag is of we daar al zijn”, reageert Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC. “Waar Berden aan voorbij gaat, is dat we moeten denken in scenario’s. Wat gaat er dit najaar gebeuren? Dat is nog heel onzeker.”

Ook op de korte termijn zijn nog tegenvallers mogelijk. “We hebben de omikron-subvarianten BA.1 en BA.2, en ook varianten daar tussenin. BA.2 lijkt het over te nemen. De vraag is of die ernstiger is. We weten ook niet of je na een infectie met de ene variant van omikron ook de andere kunt krijgen. Het zou kunnen dat je na deze golf nog een opleving krijgt. We moeten ook afwachten hoeveel last het gaat opleveren als de bescherming van de booster minder wordt.”

Koopmans wijst op Hongkong, dat veel ongevaccineerden telt. “Daar houdt omikron nu behoorlijk huis”, zegt ze. “Als je de isolatieregels nu afschaft, voor hoe lang is dat dan? Het kan zijn dat ze in de nabije toekomst weer nodig zijn.”

‘Met een gestoorde afweer loop je nog steeds veel risico’

“De vergelijking met griep gaat nog steeds niet op”, zegt Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij het Radboudumc. ”Als je niet gevaccineerd bent, of je hebt een gestoorde afweer, dan loop je nog steeds kans om in het ziekenhuis te komen of zelfs te overlijden.”

Als covid-positieve Nederlanders zichzelf niet meer isoleren, wordt het voor mensen met een immuunstoornis moeilijker zichzelf te beschermen tegen besmetting, stelt ze. Ze vindt het dan ook te vroeg de isolatieregels af te schaffen.

Ook Koopmans vindt dat de maatschappij rekening moet blijven houden met mensen met een kwetsbare gezondheid. “De bal wordt nu deels bij de kwetsbaren zelf neergelegd. Maar zij moeten zich bij een bezoek aan een ziekenhuis wel veilig kunnen voelen. Daar heeft de ziekenhuissector een rol in”, vindt zij.

Voor iedereen, ook mensen zonder immuunstoornis, bestaat ook na vaccinatie nog het risico op long covid, zegt Bleeker. “We weten niet goed hoe groot die kans is, maar die is niet nul. Bij grote aantallen besmettingen is dat nog steeds zorgwekkend.”

Lees ook:

Het aantal coronabesmettingen stijgt, moeten we ons daar nog zorgen over maken?

Het aantal positieve coronatests zit sinds dit weekend weer in de lift. Is dat nog reden tot bezorgdheid, met deze milde omikronvariant?