Bloedbanken onderzoeken immuniteit tegen het coronavirus

Dat heeft medisch microbioloog Hans Zaaijer, verbonden aan Sanquin, bekendgemaakt in een interview met Algemeen Dagblad.

Mensen die worden geïnfecteerd maken antilichamen aan die specifiek zijn voor dit coronavirus en die in het bloed kunnen worden gemeten. Hoeveel Nederlanders die afweer al hebben is niet bekend, maar het zijn er meer dan de ongeveer 2500 mensen die nu officieel als besmet geregistreerd staan. Lang niet iedereen wordt getest op het virus.

De bloedmonsters die Sanquin in huis heeft, kunnen uitkomst bieden. Nederland telt meer dan driehonderdduizend bloeddonoren, die jaarlijks meerdere keren bloed afstaan. De bloedbanken prikken wekelijks zo’n tienduizend donoren. Monsters worden langere tijd bewaard. Er kan dus gemeten worden of iemand antilichamen heeft en hoelang al.

Het onderzoek moet binnen enkele weken duidelijk maken hoelang het met de huidige maatregelen zal duren voor een meerderheid van de Nederlanders met het virus in aanraking is gekomen en immuniteit heeft opgebouwd. Dat punt is belangrijk, omdat het virus zich dan nog zo moeilijk kan verspreiden dat Nederland erover kan gaan denken terug te keren naar het normale leven, aldus Zaaijer. Hoe snel we daar komen hangt af van de vraag hoeveel mensen al in aanraking zijn geweest met het coronavirus, en hoe snel hun aantal groeit.

