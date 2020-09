Binnen een kwartier weten of je corona hebt: de snelle coronatest komt eraan

Een test die binnen een kwartier vaststelt of iemand besmet is met het coronavirus. Het lijkt een verre droom, toch komt die snelle coronatest dichterbij. Verschillende fabrikanten brengen hun versie van de zogeheten antigeentest op de markt. Dat zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de standaardtest van de overbelaste GGD, die vaak langer dan twee dagen in beslag neemt.

De antigeentest speurt niet naar genetisch materiaal van het virus, zoals de test van de GGD, maar naar de eiwitten. Daar is eenzelfde uitstrijkje van het keel- of neusslijmvlies voor nodig. “Het is zo simpel en goedkoop als een zwangerschapstest,” zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie bij het UMC Groningen. Hij doet momenteel onderzoek naar verschillende coronatests. “Je doet slijm uit neus en keel in een vloeistof, en druppelt die op een strip. Een simpel apparaatje leest het uit, en klaar is kees.”

Binnen vijftien minuten is er een uitslag. Dat is een stuk sneller dan de PCR-test, op dit moment de gouden standaard in de teststraten. Daar is immers een complex proces in het laboratorium voor nodig: “Je moet die monsters eerst verkoelen en verhitten, wat ten minste één tot twee uur duurt. Daar komt het maken van een afspraak en het opsturen van de monsters naar het lab dan nog bovenop,” zegt Niesters.

Een bijkomend voordeel van de antigeentest is dat iemand die ook zelf kan afnemen. “Je kunt je voorstellen dat je zo’n test bij de apotheek koopt en thuis doet,” zegt Anne-Marie van Elsacker, directeur Medische Microbiologie van het Groningse medisch lab CERTE.

De test kan betrouwbaarder lijken dan hij is

In maart, aan het begin van de coronacrisis, waren de antigeentesten ook al in omloop, zegt Van Elsacker. “Die waren toen nog niet betrouwbaar genoeg, maar de markt heeft zich nu verder ontwikkeld.”

Vooraanstaande producenten zijn het Amerikaanse Abbott, waar de Verenigde Staten onlangs 150 miljoen testen van kocht, en het eveneens Amerikaanse Beckton Dickinson. Beide worden nu geëvalueerd voor Europese toepassing. De nieuwste eiwittest komt van de Zwitserse farmaceut Roche. Een onderzoek door het bedrijf zelf in Brazilië en India stemt hoopvol: zo’n 96 procent van de positieve testuitslagen waren juist, net als 99 procent van de negatieve uitslagen.

Toch is voorzichtigheid geboden, zegt Niesters. “In Brazilië en India ligt het aantal besmette mensen veel hoger,” stelt hij. Daardoor kan de test betrouwbaarder lijken dan hij is. De vraag is of de scores in Nederland ook zo goed zijn. “Daar wordt nu volop onderzoek naar gedaan.”

Een vorm van screening

Als de antigeentesten van hoge kwaliteit blijken, is dat goed nieuws voor de overvolle teststraten, zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis te Breda. “Je kunt mensen sneller en makkelijker resultaat geven en het testsysteem van de GGD en de labs ontlasten.”

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat de standaard PCR-methode nog altijd betrouwbaarder is dan de snelle antigeentest. Kluytmans: “Deze nieuwe test is over het algemeen minder gevoelig. We verwachten dat die vooral van pas komt in de vroege fase van een besmetting, als er meer virusdeeltjes aanwezig zijn,” aldus de microbioloog.

Dat de test minder gevoelig is, is nog geen reden om hem niet te gebruiken, zegt Kluytmans. “Als meer mensen zich makkelijker kunnen laten testen, is dat het meer dan waard. De test kan daarbij dienst doen als een vorm van screening: als iemand positief test, kan die daarna de PCR-test doen ter bevestiging. Dat geeft meer ademruimte in het testbeleid, in elk geval tot er een vaccin is.”

