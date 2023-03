Bijna twee derde van jongeren voelt zich eenzaam. Wat kun je daar aan doen?

Meer dan de helft van de Nederlandse jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) heeft last van psychische klachten, blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. De instanties ondervroegen daarvoor bijna 70.000 jongeren. Daaruit bleek dat vooral meisjes en grootstedelingen last hebben van mentale problemen. Ook kwam terug dat vooral praktisch geschoolde jongeren zich eenzaam voelen.

Dat jongeren zich alleen voelen, is al langer bekend. Uit dit onderzoek blijkt dat het om bijna twee derde van de jongvolwassenen gaat. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Dit is toegenomen door de coronacrisis en de gevolgen van de lockdowns. “Daarnaast is het sinds de pandemie makkelijker om over eenzaamheid te praten”, zegt filosoof Anja Machielse. “Het taboe lijkt doorbroken.”

Maar er zijn ook andere redenen aan te wijzen voor de eenzaamheid, denkt socioloog Theo van Tilburg. “Eenzaamheid komt door het verschil tussen wat je denkt dat je hebt aan relaties en wat je zou willen hebben”, zegt de onderzoeker. “Mensen stellen steeds meer eisen aan zichzelf en aan hun relaties.” De druk kan ook het gevoel van eenzaamheid onder praktisch opgeleide jongeren versterken, denkt Van Tilburg. “Doordat er zoveel te kiezen is, willen mensen steeds meer. Maar als je praktisch opgeleid bent heb je minder opties dan als je universitair geschoold bent. Dat terwijl je wel alle mogelijkheden ziet. Dat kan voor een gevoel van eenzaamheid zorgen.”

De echte wereld in

Tieners die naar het mbo gaan moeten ook sneller volwassenen worden dan tieners die bijvoorbeeld vwo doen, denkt filosoof Machielse. “Ze moeten al snel naar een stageplek. Daar gaan ze de zogenaamde echte wereld in, waar veel van ze wordt verwacht. Ze werken niet meer samen in een klas of in groepjes, maar met allerlei soorten mensen, die misschien in een andere levensfase zitten dan zij of op een andere manier anders dan zij. Dat kan een gevoel van eenzaamheid versterken.”

Een andere reden voor het hoge eenzaamsheidsgevoel is volgens haar dat gezinnen tegenwoordig minder stabiel zijn dan vroeger. “Er zijn steeds meer gebroken families en echtscheidingen. Kinderen moeten daardoor meer moeite doen voor een stabiel en betekenisvol netwerk.”

Beide wetenschappers zeggen dat bewustwording de eerste stap naar het ‘ont-eenzamen’ van jongeren is. “Praat erover”, zegt socioloog Van Tilburg. “Op scholen, met je kinderen. Vraag waar het gevoel vandaan komt. Of iemand inderdaad te hoge eisen aan zichzelf stelt, of misschien wel aan de ander.”

En als dat laatste zo is kunnen tieners werken aan sociale vaardigheden, zegt Machielse. “Leer ze hoe je anderen vertrouwt en hoe je contact legt met vreemden. Begeleid ze in hoe je je kwetsbaar op kan stellen, maar niet te needy wordt.” Het is belangrijk, benadrukt ze: wanneer jongeren al vroeg leren om te gaan met hun eigen eenzaamheid, zullen ze ook gelukkigere volwassenen worden.

