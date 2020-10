Bijna 6000 nieuwe besmettingen, ziekenhuizen schalen reguliere zorg weer af

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt snel, en zal ook nog wel even doorstijgen. 1139 coronapatiënten liggen er op dit moment: bijna tien keer zoveel als twee weken terug. De laatste stijging, die het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding vrijdag bekendmaakte, was met 69 bedden.

Dat er meer opnames aankomen weten we, omdat het aantal positieve testen ook nog steeds stijgt. Vrijdag kwamen er bijna 6000 nieuwe positieve coronatesten bij, weer wat meer dan een dag eerder. De extra kabinetsmaatregelen die het kabinet bijna twee weken geleden nam, leiden nog altijd niet tot een daling. Die positieve coronatesten nu, vertalen zich in nieuwe ziekenhuisopnames in de komende anderhalve week. Dat gaat opnieuw ten koste van de rest van de zorg.

In maart en april verdween vrijwel alle planbare zorg uit de ziekenhuizen. Alleen voor spoedzorg en coronazorg was nog ruimte, terwijl de intensive cares met een noodgang moesten worden uitgebreid.

Dat moest de volgende keer anders, was het voornemen bij de ziekenhuizen en bij de politiek. De schade voor andere groepen bijvoorbeeld patiënten met kanker, zou bij herhaling te groot worden.

Toch minder plek voor reguliere zorg

Begin deze week waren de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland de eersten die bekendmaakten normale zorg te schrappen: een op de vijf zorgafspraken ging uit het rooster. Woensdag volgden de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en het HagaZiekenhuis in Den Haag moesten tot een derde van de reguliere zorg schrappen.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarschuwde donderdag dat binnen een week alle regio’s in de zorg moeten snijden. Hoe diep het mes gaat, hangt af van het aantal ziekenhuisopnames de komende dagen.

Stijging van aantal ic-bedden

Dit voorjaar kondigde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid een stijging van het aantal ic-bedden aan van 1050 naar 1700. De 650 nieuwe bedden zijn bestemd voor coronapatiënten. Zo zouden operaties, waarvoor ook ic-bedden nodig zijn, kunnen doorgaan.

Ziekenhuizen lieten al weten dat het ze niet ging lukken dat geplande aantal te halen voor 1 oktober. Het kost nu eenmaal een paar jaar om nieuwe ic-verpleegkundigen op te leiden. Bovendien bestaat er in de hele zorgsector al een tekort aan personeel. Diederik Gommers, voorzitter van de intensivistenvereniging NVIC, zei toen al in Trouw dat opschalen tot 1700 ic-bedden niet zou lukken zonder dat dat opnieuw ten koste zou gaan van de gewone zorg.

Ic-bedden zijn niet het grootste probleem

De ic-bedden zijn nu (nog) niet het grootste probleem. Er liggen 239 Covid-patiënten op de intensive care. Een grotere aanslag zijn de 900 patiënten die wel in het ziekenhuis liggen, maar niet op de ic. Overal openen de ziekenhuizen speciale Covid-verpleegafdelingen in gangen die normaal voor de gewone zorg gebruikt worden. Het personeel dat daar werkt, komt van de afdelingen die nu moeten beknibbelen op de normale zorg.

Piek

Op de top van de piek dit voorjaar waren ruim 1300 ic-bedden bezet met Covid-patiënten. Het hoogste aantal nieuwe ziekenhuisopnames op één dag was toen ruim 600. Op dat niveau zitten we nu niet.

Maar als het aantal gevulde ziekenhuisbedden zich de komende twee weken opnieuw vermenigvuldigd met tien, zoals de afgelopen twee weken gebeurde, dan zijn we daar wel.

