Bianca Buurman wordt stem van de verpleegkundige in Den Haag

Oud-verpleegkundige Bianca Buurman is de nieuwe ‘Chief Nursing Officer’ in Den Haag. Ze geeft vanaf januari ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins gevraagd en ongevraagd advies over de positie van verpleegkundigen. Buurman blijft daarnaast hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze begint haar baan na een onrustig jaar. Minister Bruins trok de wet in die een onderscheid moest maken tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen (BIG-II) omdat verplegend personeel in opstand kwam. En vorige maand was er nog een actiedag voor meer loon en minder werkdruk, waardoor ziekenhuizen in het hele land geplande operaties moesten afzeggen.

Wat wordt uw eerste advies?

“Ik ga eerst mijn oor goed te luisteren leggen. Dat dat nodig is, blijkt wel uit hoe het ging met BIG-II. Voor- en tegenstanders houden elkaar in evenwicht, er is een hoop polarisatie in de beroepsgroep. Ik wil weten wat daar onder ligt. Zijn mensen echt tegen onderscheid tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen, of is er vooral bezorgdheid over hoe we ervaring wegen?

“Er is een hoge uitstroom, vooral van jonge medewerkers, die het vak verlaten omdat er geen loopbaanperspectief is. Wat kunnen werkgevers aan die uitstroom doen? En we willen patiënten langer thuis verzorgen, maar dat vraagt veel van wijkverpleegkundigen. Soms hoor je schrijnende verhalen. Moet je als verpleegkundige bijvoorbeeld de deur op slot doen als je weggaat bij een demente, heel fragiele vrouw, waardoor zij niet meer naar buiten kan?”

Er is een hoop onvrede.

“De commotie rond de wet BIG en de ziekenhuisstaking hangen met elkaar samen. Het onderliggende gevoel is: de werkdruk neemt toe, en wij worden onvoldoende gewaardeerd. Als je ziet dat een hbo-verpleegkundige wordt ingeschaald onder een basisschoolleerkracht of cliniclown…”

Vindt u dat de vakbonden gelijk hebben met hun looneis van 5 procent?

Aarzelt: “Eh… ja, ik sta daar wel achter. Daarnaast is het belangrijk verpleegkundigen te betrekken in de keuzes die in organisaties worden gemaakt, dat gebeurt nu vaak niet. Verpleegkundigen kennen het werkproces, en als er verbeteringen komen, zijn zij degenen die het moeten doen. In het Tergooi Ziekenhuis is nu een verpleegkundige staf, die net als de medische staf van de artsen meebeslist over een aantal zaken. De stem van de verpleegkundige moet hoorbaar zijn in de bestuurskamer.”

Het lijkt alsof er de afgelopen tijd te weinig geluisterd is naar verpleegkundigen. Heeft de vorige Chief Nursing Officer het verkeerd gedaan?

“Zij heeft het goed gedaan, denk ik oprecht. Maar het is niet de CNO alleen die bepaalt hoe het gaat. Het is een baan voor één dag in de week, waarbij je over grote onderwerpen moet adviseren. Ik ga proberen die brug te vormen met 300.000 mensen in de beroepsgroep, maar dat is lastig. Het helpt dat ik zeven jaar als verpleegkundige heb gewerkt.”

