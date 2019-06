Betaalt de baas of de gemeente de loonsverhoging van de thuishulpmedewerker?

Wie betaalt de loonsverhoging voor het thuiszorgpersoneel zoals die is afgesproken in de cao’s. Dat is de onderliggende vraag in het kort geding dat Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGVS) aanspande tegen de acht gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Vandaag stonden zij voor de rechter in Lelystad.

Stel dat het de gemeenten zijn die moeten opdraaien voor de loonsverhogingen, stelt de advocaat van de acht, dan is ‘het hek van de dam’ en zullen de gevolgen ook elders in Nederland groot zijn. Zijn de kosten voor de werkgevers, dan is dat hek volgens de thuiszorgbedrijven evengoed van de dam, want zij kunnen niet kostendekkend werken waardoor faillissementen dreigen.

Dat is in het verleden al vaak genoeg gebeurd en dreigt ook met TGVS te gebeuren als zij niet snel meer geld krijgen, vreest de thuiszorgorganisatie. Daarom eisen zij een reëel tarief, volgens de afspraken in de cao's.

Reëel tarief

Maar wat is een reëel tarief? Daarover is in de thuiszorgwereld al jaren strijd. Veel gemeenten betalen te weinig, zeggen de thuiszorgbedrijven en hun koepelorganisaties. Om van het ‘gezeur’ af te zijn, is op basis van gemeenschappelijke afspraken in cao’s een ‘objectieve rekentool’ ontwikkeld. TGVS heeft die tool ingevuld en kwam op een uurtarief van 31 euro. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek betalen 24 euro. Dat scheelt dus 20 procent, stelt TGVS. De thuiszorgorganisatie hoeft niet direct die 20 procent erbij. Met ongeveer de helft zijn zij voorlopig ook tevreden. Daarmee zouden de gemeenten namelijk voldoen aan de loonstijgingen die zijn afgesproken de cao’s van de afgelopen jaren.

Leuk instrument, zo’n rekentool, maar volgens de gemeenten heeft het geen enkele wettelijke basis. Nergens staat dat de tool het enige rekenhulpje is dat verplicht gebruikt moet worden. Daarbij, zegt de advocaat van de gemeenten, is het maar net wat je er in stopt. Stel dat TGVS invoert dat 95 procent van het personeel in de hoogste loonschaal zit, dan komt er een hoger uurloon uit dan wanneer TGVS met 40 procent zou rekenen. De thuiszorgorganisatie zegt in onderhandelingsgesprekken met de gemeenten ook telkens dat veel personeel in de hoogste schaal zit, maar de gemeenten geloven dat niet. Zij willen harde bewijzen.

Wantrouwen

Bij de gemeente is weinig vertrouwen in TGVS. Zij vinden de organisatie niet transparant en twijfelen aan de bedrijfsvoering. Als de thuiszorgorganisatie niet kostendekkend kan werken en geen reëel uurloon kan betalen zoals is afgesproken in de cao’s, is dat hun probleem. Werkgevers en werknemers kunnen wel afspreken dat het personeel er pakweg 2,5 procent bij krijgt, maar dat wil niet zeggen dat werkgevers de rekening direct naar het gemeentekantoor kunnen sturen. Dat zal wel erg makkelijk zijn voor de thuiszorgorganisaties, zegt de advocaat van de acht gemeenten. De regio Gooi en Vechtstreek vindt al dat zij een reëel tarief betalen. En als het niet bevalt, dan kan TGVS toch altijd stoppen en klanten en personeel overdragen aan andere thuiszorgaanbieders?

De rechter probeerde TGVS en de gemeenten nog met elkaar aan tafel te krijgen, maar het wantrouwen lijkt te groot. Komende maandag laten de partijen weten of ze nog gaan praten. Zo niet, dan volgt op 15 juli het vonnis van de rechter.

