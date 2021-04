Beschermt een dure zonnebril je ogen beter dan een goedkope?

Maakt het voor je ogen uit of je een dure bril van de opticien of een goedkope van de drogist opzet, vraagt een lezer zich af.

Het zou eens tijd worden, na die lange, donkere winter en koude aprildagen. De zon is er weer en daarmee zijn ook zonnebrillen terug van weggeweest, variërend van kleine, bescheiden monturen tot grotere, diva-eske exemplaren. Ook in de kosten zitten grote verschillen: waar je bij de lokale drogist voor een paar euro een brilletje op de kop tikt, kunnen de kosten voor een merkzonnebril bij een opticien oplopen tot honderden euro’s.

Een lezer uit Den Haag vraagt zich af: maakt die prijs van een zonnebril uit: beschermt een dure bril je ogen beter dan een goedkope? Zij heeft, naast een merkmontuur, verscheidene goedkope zonnebrillen om op iedere plek een bril voorhanden te hebben, ‘bijvoorbeeld in de auto’. Maar bieden die goedkope zonnebrillen evenveel bescherming voor haar ogen als een duurder exemplaar?

Ja, is het korte antwoord, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. “De prijsverschillen van een zonnebril zitten puur in de marketing van het merk, niet in de kwaliteit van oogbescherming.”

Als gebruiker hoef je slechts op één ding te letten: op een goede zonnebril zit een uv-protection-etiketje, dat aangeeft dat in het brillenglas een uv-filter is verwerkt. De Faber: “Maar je moet heel hard zoeken in Nederland om een bril te vinden zónder zo’n etiket.”

Wanneer je op dat etiket 400nm ziet staan, weet je dat de bril lichtstralen met golflengtes 400 nanometer blokkeert. “Dat is genoeg voor alle schadelijke zonnestralen”, zegt De Faber. “Het maakt daarbij niet uit of je die bril bij de drogist of een dure merkzaak hebt gekocht.”

Eén uitzondering: blauwe brillenglazen

Daarop is wel een uitzondering, benadrukt oogarts en hoogleraar oogheelkunde Peter Ringens van de Universiteit Maastricht: blauwe brillenglazen, goedkoop of duur, zullen je ogen niet beschermen. “In een gewone zonnebril zit een gelige filter, die het uv-licht tegenhoudt. Een blauwe bril laat het blauwe licht juist door.”

Ieder mens heeft van nature een gelig uv-filter in de eigen lens zitten, zegt Ringens. “Die heeft moeder natuur ingebouwd om je ogen te beschermen, zolang je recht vooruit kijkt.” Al is dat filter niet voldoende als je in de zon kijkt, “maar dat is nooit een goed idee”, zegt Ringens.

Is het dan überhaupt nodig een zonnebril te dragen? Oogarts De Faber denkt van wel. “In Nederland speelt het een beperkte rol, maar in de tropen zie je dat mensen gemiddeld tien jaar eerder staar krijgen vanwege feller zonlicht.” Een belangrijker voordeel, volgens De Faber: het dragen van een zonnebril beschermt de huid rondom je ogen. “Die is flinterdun en veel mensen vergeten die in te smeren. Terwijl juist die huid sneller verbrandt.”

Ook Ringens ziet de voordelen van het dragen van een zonnebril, “omdat je mogelijke schade, hoe klein ook, altijd wil voorkomen.” Zijn advies: grijp naar een zonnebril wanneer dat nodig voelt. “Dat kunnen mensen zelf prima inschatten.”

Goed nieuws dus voor de bezorgde lezer: het is beter tien goedkope brillen te kopen, volgens De Faber, dan één dure. “Zo heb je er altijd een bij de hand.”

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.