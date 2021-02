Bernhoven is een vernieuwend ziekenhuis: het streeft al jaren naar omzetdaling

In ziekenhuis Bernhoven heeft een groep gebeeldhouwde schapen zich neergevlijd tegen de balie op de begane grond. In de polikliniek kijken patiënten uit op wandvullende foto’s van natuurgebied de Maashorst. Majestueuze zwarte oerrunderen kijken terug. Het ziekenhuis in Uden doet zijn best patiënten de indruk te geven dat ze buiten zijn. Liever nog houdt het hen ook daadwerkelijk buiten de deur. Hoe minder bezoekjes en operaties nodig zijn, des te beter voor de patiënt – en goedkoper voor de samenleving.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau bleek vorig jaar dat die strategie niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg: die bleef gemiddeld genomen hoog, terwijl het aantal ingrepen in Bernhoven sinds 2015 daalde met 13 procent. Bernhoven is niet het enige ziekenhuis dat probeert onnodige operaties terug te dringen, maar het geldt wel als voorloper.

Betere zorg en minder zorg gaan volgens algemeen directeur Geert van den Enden hand in hand. “We vragen beter aan de patiënt: wat wilt u?”, legt hij uit. “Neem patiënten met buikpijn, bij wie galstenen worden gevonden. Normaal gesproken haalt een chirurg dan de galblaas eruit. Terwijl de pijn vaak vanzelf overgaat, en in 60 procent van de gevallen niet terugkomt. Aan de andere kant lost een operatie de pijn niet altijd op. We leggen dat uit aan de patiënt, vertellen dat we ook met pijnstilling kunnen helpen om nog even af te wachten.” Het aantal galblaasoperaties ging zo met 16 procent omlaag.

Vlucht naar voren

De aanpak was ruim zes jaar geleden een vlucht naar voren. De marges in de zorg krompen, overheid en de verzekeraars hielden de hand op de knip om de zorgkosten te beteugelen. “We zaten gevangen in een systeem waarin we steeds meer productie moesten draaien om onze omzet te behouden”, zegt Van den Enden. “We vroegen ons af of we wel het goede deden voor de patiënt.” Het ziekenhuis stapte uit die race. Alle specialisten kwamen in loondienst, om elke financiële stimulans om te opereren weg te nemen.

Verzekeraars zagen het plan zitten. Bernhoven kreeg vijfjarige contracten, en ruilde zo omzet in voor financiële zekerheid op de lange termijn. De lagere omzet ging niet ten koste van het positieve resultaat: in 2019 hield het ziekenhuis 2,3 miljoen over.

Toch past de aanpak van Bernhoven volgens Van den Enden niet goed in een zorgsysteem dat nog steeds afrekent op basis van de hoeveelheid behandelingen. Een zorgvuldige diagnose moet beter beloond worden, vindt hij, inclusief het samen beslissen met de patiënt. Omdat dat ingrepen juist voorkomt.

Marktwerking uitzetten

Tijdens de eerste golf van de pandemie ondervond Bernhoven hoe noodzakelijk het was dat ziekenhuizen hun capaciteit delen. Al snel stroomde het ziekenhuis over. Het duurde even voor de spreiding op gang kwam.

“De overheid zette toen een stukje marktwerking uit”, zegt Van den Enden. Wat hem betreft zouden ziekenhuizen ook in normale tijden hun patiënten moeten spreiden om wachtlijsten in de zorg tegen te gaan. Dan moeten ze niet meer azen op een zo groot mogelijk deel van de koek. “Laat ons concurreren op kwaliteit in plaats van op kwantiteit”, zegt hij.

Bovendien zou Van den Enden het liefst de zorg voor chronisch zieken deels aan een nieuw type organisatie willen overlaten, dichter bij de burgers in de wijk, met meer aandacht voor preventie en leefstijl, en ondersteund door specialisten in het ziekenhuis. “Zo kan het goedkoper”, denkt hij.

Het uitbesteden van zorg is volgens Van den Enden een harde noodzaak, om te voorkomen dat ziekenhuizen door de vergrijzing steeds verder groeien. “De overheid moet daarbij de regie nemen.”

Bernhoven helpt patiënten liever dichter bij huis, dan hier in de polikliniek. Beeld Maikel Samuels

Diabeteszorg buiten het ziekenhuis Internist Annemiek Coremans wandelde tot voor kort regelmatig met een groep patiënten met diabetes. Omdat bewegen goed is voor hun gezondheid, en zo konden ze meteen met haar en andere experts praten. Over een gezond leefpatroon bijvoorbeeld. Nu hebben anderen de wandelingen van haar overgenomen, maar Coremans spant zich nog steeds in om de patiënt waar dat kan te helpen buiten het ziekenhuis. “Chronische patiënten moeten verder leven met hun ziekte, maar die mag hun leven niet in de weg zitten”, zegt Coremans. “Vroeger moesten ze vier keer per jaar voor een afspraak naar het ziekenhuis. Dan moeten ze hier hun auto kwijt, wachten op de bankjes... Zeker als je jong bent, zit je daar niet op te wachten. Als patiënten stabiel zijn, kun je ze prima in de buurt helpen, bij hun eigen huisarts.” En: dat is goedkoper. Om dat mogelijk te maken, werken Coremans en haar collega’s samen met de huisartsen in de regio. Ze staan hen waar nodig dagelijks bij met advies. Voor een deel van de patiënten is ook het huisartsbezoek niet meer nodig. Wie met internet overweg kan, heeft via een online platform rechtstreeks contact met de huisarts, of met Coremans. Dagelijks beantwoordt ze vragen en deelt ze links naar relevante artikelen. Bijvoorbeeld om patiënten te overtuigen gezonder te eten. Zo heeft ze niet langer vier keer per jaar een afspraak, maar begeleidt ze patiënten doorlopend. Covid-19, dat mensen met overgewicht ernstiger ziek maakt, laat volgens haar zien hoe belangrijk aandacht voor leefstijl is.

