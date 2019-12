Beginnende borstkanker mogelijk te laat ontdekt door tekort aan borstkanker-onderzoekers

Door een gebrek aan personeel moeten 900.000 vrouwen soms maanden langer wachten totdat zij een uitnodiging krijgen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek tegen borstkanker. Hierdoor lopen vrouwen het risico dat beginnende borstkanker te laat wordt ontdekt, waardoor de gevolgen ernstiger zijn.

Normaal gesproken ontvangen vrouwen tussen de 50 en 75 om de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. In totaal gaat het om 1,3 miljoen vrouwen per jaar. In september waarschuwde staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid al dat de wachttijden voor een oproep oplopen. Hij sprak toen over gemiddeld drie maanden voor de provincies in het midden, westen en zuiden van Nederland. De brief die hij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde is specifieker. Daarin schrijft hij over gemiddeld vier maanden vertraging in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De wachttijden in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bedragen gemiddeld twee maanden.

Aantal jaar aanhouden

“Naar verwachting zal de vertraging zich ook in andere regio’s gaan voordoen en nog een aantal jaren aanhouden”, schrijft Blokhuis. “Er is een piek in 2021-2022 met daarna, mede door de inspanningen die de screeningsorganisaties de afgelopen jaren hebben gedaan, een geleidelijke daling.”

De laboratoria voor de screening op borstkanker hebben al een paar jaar moeite om de roosters rond te krijgen, een probleem dat in de gehele zorgsector speelt. Het RIVM wist de gevolgen te beperken, maar de tekorten lopen nu dusdanig op dat lapmiddelen net meer helpen. Daarom zetten ministerie en RIVM de komende jaren nog meer in op opleiden, aantrekken en behouden van personeel.

“Daarvoor heb je ervaren en ingewerkte mensen nodig die deze opleidingen verzorgen” zegt het hoofd van het centrum voor bevolkingsonderzoek bij het RIVM Jaap van Delden. “En dat hapt tijdelijk weer iets van de capaciteit weg in de beschikbaarheid om te screenen.”

Om de acute tekorten in de meest getroffen provincies te verzachten, schuift het RIVM met de roosters van laboranten. “Dan kunnen laboranten in regio’s waar het probleem minder groot is wat meer ingezet worden in de regio’s waar het nu het lastigst is”, zegt Van Delden. “Dan krijg je wel iets vertraging in de regio’s zonder tekorten. Met inzetten van laboranten van andere regio’s los je niet alles op. Je kunt natuurlijk niet op grote schaal laboranten uit bijvoorbeeld Groningen in Amsterdam inzetten. Dat lukt qua reistijden niet.”

Minder sterfgevallen

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voorkomt jaarlijks 850 tot 1.075 sterfgevallen, stelt het RIVM. “Later uitnodigen leidt ertoe dat minder sterfgevallen kunnen worden voorkomen,” schrijft de dienst op haar website. Over vrouwen die later worden uitgenodigd en na het bevolkingsonderzoek borstkanker blijken te hebben, stelt het RIVM dat ‘het moeilijk is om algemeen aan te geven of een diagnose anders was geweest bij een eerdere uitnodiging’.

Vrouwen die niet willen wachten, kunnen niet in een andere regio terecht waar geen tekorten zijn. Wie vermoedt dat er iets niet goed zit in de borsten kan natuurlijk wel naar de huisarts gaan die hen voor onderzoek zal verwijzen naar het ziekenhuis.

