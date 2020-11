Amsterdamse huisartsen gaan ziekenhuizen ontlasten met coronapatiënten. ‘Niet overal mogelijk’

Coronapatiënten in de Amsterdamse ziekenhuizen die al een heel eind op weg zijn naar herstel, kunnen vanaf deze week thuis verder aansterken onder begeleiding van een huisarts. Huisartsen slaan samen met de thuiszorg de handen ineen om de ziekenhuizen te ontlasten.

De druk op de ziekhuizen is namelijk nog steeds groot, stelt internist-infectioloog Marc van der Valk van Amsterdam UMC. Uit de cijfers blijkt dat er zondag landelijk bijna 150 nieuwe coronapatiënten werden opgenomen in de ziekenhuizen, de intensive care uitgezonderd. Daarmee liggen er in totaal zo'n 1700 coronapatiënten in ziekenhuizen, buiten de ic's.

Met dit plan hoopt Van der Valk in Amsterdam wekelijks zo’n vijftig mensen eerder uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan. “Er zijn best veel mensen die stabiel zijn, en van wie we denken dat die thuis op een veilige manier verder zouden kunnen herstellen. Op die manier komen er meer plekken vrij in de reguliere zorg.”

Mantelzorgers

De patiënten gaan een of twee dagen eerder naar huis dan gepland. Thuis krijgen ze dan vaak nog ontstekingsremmers, bloedverdunners en zuurstof toegediend. Dit kan de patiënt zelf doen, of de thuiszorg of de mantelzorger, mits volledig in beschermende kleding. Het materiaal krijgt de patiënt van het ziekenhuis mee.

De bedoeling is ook dat mantelzorgers een deel van de zorg op zich nemen. Neemt de druk op deze huisartsen en mantelzorgers nu juist niet enorm toe? Huisarts Daphne Tabak, die aan het plan meewerkte, zegt dat huisartsen wel wat gewend zijn. “De laatste jaren worden patiënten al sneller uit ziekenhuizen ontslagen, en kwam er dus al een deel van de zorg bij de huisarts te liggen. Voor mantelzorgers en de kinderen is het wel spannend. Maar vergeet niet dat alles in overleg gaat: is er geen ruimte, thuis of bij de huisarts, dan verplaatsen we niet.”

Hoogleraar informele zorg Marjolein Broese Van Groenou van de Vrije Universiteit denkt dat de druk inderdaad kan toenemen, met name voor mensen die op afstand mantelzorg verlenen. “Mensen die al thuiswerken, kunnen wellicht gemakkelijker zorg verlenen. Moet je telkens naar de patiënt toe, dan is er wel een risico op overbelasting.”

Die druk er nu ook al, redeneert Tabak. “Wat denk je van patiënten die nu niet in de ziekenhuizen terechtkunnen? Of covidpatiënten die overgeplaatst worden naar een ziekenhuis honderd kilometer verderop? Voor die mantelzorgers is de belasting al groot.” En vergeet de druk op de ziekenhuizen zelf ook niet, zegt ze. “Het zou mooi zijn als we die druk kunnen spreiden en ervoor kunnen zorgen dat de zorg niet vastloopt. Er zijn ruim duizend huisartsen in Amsterdam. Als we twintig ziekenhuisbedden kunnen vrijmaken, kunnen we dat makkelijk verdelen over die duizend artsen.”

Hoe zit het in andere ziekenhuizen? Een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging staat ‘positief’ tegenover het Amsterdamse plan. De vereniging ziet regionaal en lokaal dergelijke initiatieven terug, al is Amsterdam de eerste regio waar thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen concrete afspraken hebben gemaakt over het verdelen van de zorg van covidpatiënten. Of het landelijk beleid moet worden, weet de woordvoerder niet. “Het verdelen van patiënten is niet overal mogelijk en er moet voldoende personeel zijn om dit te ondersteunen.”

