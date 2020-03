‘Als huisartsen kunnen we het coronavirus op alle manieren dwarsbomen’

De vier huisartsen van het gezondheidscentrum Medisch Centrum Dorp bij de oude kern van Houten geven hun patiënten voorlopig geen hand. De omgangsvormen binnen de arts-patiëntrelatie waren in deze coronatijden al aangepast nog voordat premier Rutte maandag het handenschudden ontraadde.

“Ik buig op z’n Aziatisch, dus heel hoffelijk”, zegt huisarts Henk van den Assem. En hij lacht, want hij kwam direct de dilemma’s van de handonthouding tegen. “Ik zei tegen een patiënt die van de week op het spreekuur kwam: ‘Ik schud u niet de hand, u zult wel begrijpen waarom’, hij knikte, ‘maar ik maak een buiging voor u: welkom’. Waarna deze meneer antwoordde: ‘Dokter, maar ik heb een wond aan mijn hand, betekent dit dat u mijn hand dan niet wilt onderzoeken?’ Dat heb ik uiteraard wel gedaan, zonder handschoenen, en daarna heb ik mijn handen heel goed gewassen.”

In Houten zijn dertien inwoners besmet met ‘Sars-CoV-2’, zoals dit coronavirus medisch wordt aangeduid. Enige dagen was Houten (met 50.236 inwoners) de gemeente met de meeste besmettingen van Nederland, maar inmiddels is ze ingehaald door Tilburg (29 vastgestelde infecties) en Breda (27). Volgens de gemeente Houten behoren de geïnfecteerde personen tot vier gezinnen.

Instructies voor patiënten die hoesten, niezen en koorts of verhoging hebben

Twee gezinnen zijn patiënt bij huisarts Marcel Ebbing. Hij spreekt hen de laatste dagen uitsluitend telefonisch. “Ze zijn licht ziek, zitten allemaal in thuisisolatie en worden daar bezocht door de GGD. Ze komen niet hier op de praktijk, ons beleid is erop gericht om ze bewust ‘buiten te houden’. Het zou een risico zijn voor patiënten hier en alle medewerkers.” Van den Assem: “Als hier onaangekondigd een patiënt met het coronavirus zou binnenkomen, kunnen we de tent voorlopig wel sluiten.”

Bij de ingang van het Zorggebouw Houten hangen beknopte instructies voor patiënten die hoesten, niezen en koorts of verhoging hebben: ‘Bel uitsluitend met uw huisarts, ga het gezondheidscentrum niet binnen’. Houtenaren gaan volwassen om met het virus. Huisarts Ebbing: “De zeven patiënten die sinds gisteren in onderzoek zijn hebben ons gebeld, ze zijn bewust weggebleven.”

Medisch Centrum Dorp heeft een ‘coronacrisiscentrum’ ingericht, maar daar is het verrassend stil. Binnen wachten vier vrouwen geduldig achter de telefoon, klaar om mensen met vragen over het coronavirus te beantwoorden. Maar die belletjes blijven uit. “Dat was een week geleden wel anders”, zegt coördinerend doktersassistente Pascale van den Belt. “Roodgloeiend stonden de telefoons, urenlang zijn we continu in touw geweest.”

De landelijke ophef rond het virus begrijpt zij wel, maar ze relativeert ook: “In het griepseizoen 2018/2019 waren er in Nederland 9.444 sterfgevallen. Toch is er een grote groep mensen die de griepprik niet haalt. Als er nu een vaccin beschikbaar zou zijn voor corona, zou het waarschijnlijk storm lopen.”

Beide huisartsen zien voor zichzelf een rol als ‘dwarsligger’

Ogenschijnlijk mag er dan weinig gebeuren, onderhuids is er spanning. Een regionale doktersbijeenkomst met ruim zeventig artsen is geannuleerd. “We hebben het hele weekeinde heen en weer gebeld: wát te doen?”, zegt Ebbing, tevens regiobestuurder: “Er hoeft maar één corona-besmette collega tussen te zitten en alle praktijken in deze regio, zuidwest-Utrecht, liggen plat.”

Beide huisartsen zien voor zichzelf en hun collega’s een rol weggelegd als ‘dwarsligger’. “We zijn als huisartsen niet in staat alles te genezen, maar we kunnen dit virus wel op alle manieren dwarsbomen. Door te zorgen dat onze patiënten thuis blijven, door die patiënt aan zijn hand te helpen. Wij zijn als dokters altijd met vrees bezig, maar als ook wíj nu zouden terugdeinzen voor dit virus…”

