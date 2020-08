Als het moet, is het Amphia klaar voor een nieuwe golf. Maar hoeveel golven houd je dit vol?

Een serene rust hangt in het oude bouwdeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda. In het cafetaria eten drie bezoekers een hapje in het daglicht dat door het koepeldak valt. In de gangen is het stil. Dat het aantal coronabesmettingen is toegenomen, leidt niet tot koortsachtig crisisoverleg. Integendeel, het ziekenhuis komt op adem.

“Veel medewerkers die tijdens de eerste golf zwaar belast zijn, zijn nu op vakantie. Ze hebben de rust nodig”, zegt Anneke Jeurgens, gynaecoloog en bestuurslid van het medisch-specialistisch bedrijf Amphia. Het ziekenhuis houdt om die reden ook niet een extra voorraadje personeel achter de hand. Kan het snel medewerkers terugroepen? “Als het nodig is, kan alles”, zegt Jeurgens. “Maar we sturen mensen niet voorwaardelijk op vakantie. Dat zou niet goed zijn.”

Bij de GGD in West-Brabant testten de afgelopen drie dagen ruim zestig mensen positief. In de ranglijst met het hoogste aantal besmettingen volgt deze regio direct na de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam, ook als je rekening houdt met inwonertal. Dat leidt mogelijk binnen enkele weken tot meer patiënten in het ziekenhuis. Omdat nu vooral 40-minners het virus oplopen, is wel de vraag hoe groot de toename zal zijn.

Ziekenhuis controlecentrum

Het Amphia houdt alle cijfers scherp in de gaten. “We hebben nu allerlei antennes. De teststraten zijn heel belangrijk”, zegt Lotte van Houtert, crisisadviseur van het ziekenhuis.

Maar het ziekenhuis heeft ook een beter zicht op het aantal patiënten dat het Amphia binnenkomt. In het ‘ziekenhuis controlecentrum’, een smal kantoortje, kijken twee medewerkers naar drie grote schermen. Op één daarvan staat het aantal patiënten in het Amphia met corona. Een blauw balkje geeft twee Covid-19-patiënten aan, en een paars balkje zeven mogelijke Covid-besmettingen. Op het toppunt van de epidemie lagen er 33 coronapatiënten op de intensive care, en nog twee keer zoveel op de verpleegafdelingen.

Het Amphia heeft nu 24 ic-bedden. Vanaf 1 oktober zijn er 38 ic-bedden beschikbaar, als de situatie daarom vraagt. Een deel van de kamers voor eerste hulp aan hartpatiënten gaat het ziekenhuis aanpassen, zodat die ook geschikt zijn als tijdelijke extra ic-kamer. Het is de Bredase bijdrage aan de landelijke uitbreiding van 1050 naar 1700 (deels flexibele) ic-bedden.

Veel eerder verspreid over het hele land

Wat als er al eerder dan 1 oktober een forse toename is van Covid-patiënten? “Dan kunnen we dat aan”, zegt Jeurgens. “We hebben het de vorige keer ook gedaan.”

Het ziekenhuis schakelde toen medewerkers in die recent van de ic waren vertrokken. Andere artsen en verpleegkundigen werden via een stoomcursus in een week opgeleid om Covid-19-patiënten te verzorgen buiten de ic. Die hulptroepen kunnen, als dat nodig is, weer worden ingezet. Ook de voormalige Covid-afdelingen kunnen weer snel voor coronapatiënten geschikt worden gemaakt. Als het echt moet, kan het ziekenhuis maximaal 130 patiënten opvangen, denkt Jeurgens.

Toch verwacht ze dat het de volgende keer anders gaat. Bij het begin van een eventuele nieuwe golf, of die nu in de zomer komt of in het najaar, zullen patiënten veel eerder verspreid worden over het land, hoopt ze. Daarvoor is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding opgezet. Zo kan een groter deel van de gewone zorg in het Amphia doorgaan.

Ook voor medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes en schorten, rekent Jeurgens op een landelijke aanpak: het verdeelsysteem, dat is opgezet tijdens de vorige piek. Al heeft het Amphia zelf ook een wat grotere voorraad dan in februari.

Alsof je na een marathon meteen weer moet

Toch maakt Jeurgens zich ook zorgen. “Het is de vraag hoe vaak je dit kunt doen”, zegt ze. “Hoeveel golven houd je dit vol? Stel je voor dat je net een marathon hebt gelopen, en je moet dan weer. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt.”

Daarvoor is nog een reden. Een nieuwe golf heeft hoe dan ook gevolgen voor de normale zorg. Terwijl het ziekenhuis de achterstand van deze lente dit jaar al onmogelijk kan inlopen.

