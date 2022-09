Alles wat u wil weten over de mogelijke najaarsgolf

In welke leeftijdsgroepen gaat het virus rond?

Vooral bij 70- en 80-plussers is een toename te zien van het aantal positieve tests. Het gaat dan om respectievelijk rond de 90 en rond de 120 meldingen in de afgelopen week. Maar ook in vrijwel alle andere leeftijdsgroepen is een toename te zien.

Het aantal positieve tests zegt niet zoveel meer, omdat vooral zorgmedewerkers en mensen met een kwetsbare gezondheid zich nog (kunnen) laten testen. Voor andere Nederlanders volstaat een thuistest. In het verleden begon een golf vaak bij jongeren en jongvolwassen, die immers vaak intensief contact hebben met veel verschillende leeftijdgenoten. Later kwamen andere groepen aan de beurt.

Gezien het gewijzigde testbeleid, zou het goed kunnen dat het virus de afgelopen weken al veel rondging bij jongeren, relatief ongemerkt. Inmiddels lopen ook ouderen het virus weer vaker op. Dat is vaak ook het moment waarop de ziekenhuizen een toename van het aantal patiënten zien. In de afgelopen week was die 6 procent, tot rond de 480 patiënten nu.

Welke variant is dit?

De variant die het meest rondgaat, is volgens de laatste cijfers van het RIVM omikron BA.5. Dat is de derde subvariant van omirkon die ons dit jaar treft. BA.5 is al sinds juni de dominante corona-subvariant in Nederland, net als in veel andere landen. De verwachting is dat BA.5 binnenkort wordt afgelost door twee broertjes die in opkomst zijn: BA.2.75 en BA.4.6. Er zijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat deze drie varianten ziekmakender zijn dan eerdere verschijningsvormen van omikron. De hele omikron-familie is relatief mild in vergelijking tot voorgangers alfa en delta.

Wel werken de antistoffen die we inmiddels hebben opgebouwd minder goed tegen deze nieuwe varianten. Dat is dan ook de reden dat ze zich nu zo kunnen verspreiden. De immuniteit die we hebben opgebouwd door eerdere infecties en door vaccinatie heeft nog wel effect: die zorgt dat er minder mensen door deze varianten in het ziekenhuis komen of zullen overlijden.

Wat betekent dit voor de ziekenhuizen?

Het aantal patiënten is nu nog laag, maar zal na verwachting nog een tijdje verder stijgen. Bij elke golf is de vraag wanneer die zijn top bereikt, en hoe hoog het aantal patiënten dan zal zijn opgelopen. Dat is nog niet te voorspellen. Duidelijk is dat we er door de opgebouwde afweer onder de bevolking beter voorstaan dan de afgelopen twee jaar.

Tegelijkertijd staan de ziekenhuizen er niet goed voor. De verzuimcijfers zijn nog steeds hoog door corona-infecties onder personeel en door overbelasting. Daarbij komt dat het structurele gebrek aan personeel in de zorg, dat ook zonder corona zou zijn ontstaan, zich steeds meer laat voelen. Daardoor lukt het de afgelopen maanden niet om uitgestelde zorg in te halen. Die achterstand blijft waarschijnlijk voorlopig bestaan, en wordt misschien weer groter door deze golf.



Is het zinvol zelf maatregelen te nemen, bijvoorbeeld mondkapjes dragen?

In Nederland blijven wetenschappers discussiëren over het nut van mondkapjes, maar internationaal bestaat al lange tijd de consensus dat mondkapjes effectief zijn in het remmen van de verspreiding van corona, zeker als ze goed worden gebruikt. Of ze in Nederland weer verplicht zullen worden gesteld is de vraag, maar er zijn mensen die ze vrijwillig dragen. Daar valt veel voor te zeggen.

Overigens is het houden van anderhalve meter afstand tot anderen effectief. Net zoals het verlagen van het aantal contacten met anderen. Voor wie klachten heeft, is thuisblijven en consciëntieus zelftests gebruiken het belangrijkste devies.

Waarom wordt er niet meer werk gemaakt van de nieuwe vaccinatiecampagne?

Wie geboren is in 1950 of eerder, kan inmiddels een afspraak maken voor een herhaalprik. Uiteindelijk krijgen alle 60-plussers een uitnodiging op de mat. Ook anderen met een kwetsbare gezondheid (de groep die jaarlijks ook wordt uitgenodigd voor de griepprik), bewoners van zorginstellingen en mensen met het syndroom van Down worden actief benaderd, net zoals medewerkers die in de zorg contact hebben met die groepen.

Andere volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich later laten vaccineren na een algemene oproep. De overheid laat het deze keer nadrukkelijk aan mensen zelf over of ze dat doen. Dat komt omdat het nut van vaccineren voor hen ieder individueel minder duidelijk is dan bij voorgaande vaccinatieronden. Zij lopen weinig kans om nog in het ziekenhuis te belanden.

Volgens de expertgroep die over vaccinatie adviseert, is het wel in het algemeen belang als zij zich laten vaccineren. In de eerste tijd na vaccinatie biedt de prik niet alleen bescherming tegen ernstige ziekte, maar ook tegen infectie. Als meer mensen beschermd zijn, remt dat de verspreiding en dus het aantal ziekenhuisopnames van mensen die wél kwetsbaar zijn.

Lees ook:

Hoe gaat het na vier prikrondes met onze groepsimmuniteit tegen corona?

Deze week is een nieuwe prikcampagne begonnen, de vijfde voor 60-plussers. Hoe goed is de Nederlandse bevolking inmiddels beschermd tegen corona?

Is een herhaalprik nodig? Voor ouderen wel, voor 60-minners is het nut twijfelachtig

Een nieuwe coronaprik halen, of niet? Vanaf maandag kunnen 80-plussers als eerste weer in de prikstraat terecht, op advies van de overheid. Bij gezonde 60-minners blijft een advies deze keer opvallend achterwege. Vier vragen over de nieuwe vaccinatiecampagne.