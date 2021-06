Alles over het coronapaspoort

Wat is het coronapaspoort?

Het coronapaspoort, of voor de liefhebbers: het Digitaal Corona Certificaat (DCC), moet het gemakkelijker maken om tijdens de coronapandemie te reizen binnen de Europese Unie en naar Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Vanaf donderdag 24 juni kunnen Nederlanders het coronapaspoort zien en instellen in de CoronaCheck app van het ministerie van Volksgezondheid. Vanaf 1 juli is het coronapaspoort te gebruiken.

Wat moet ik doen om het coronapaspoort te gebruiken?

Stap 1 is het downloaden van de CoronaCheck app. Die werd ontwikkeld om snel testuitslagen te laten zien voor grote evenementen in Nederland, zoals het Eurovisie Songfestival. Nu komt er in die app een binnenlandse en een buitenlandse functie, zei Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid op het ministerie, eerder deze maand in de Tweede Kamer. Die buitenlandse functie is het coronapaspoort.

Daarmee bent u er nog niet want het paspoort is geen vrijbrief en pogingen om de eisen die landen stellen aan reizigers in overeenstemming te brengen strandden jammerlijk. Vakantiegangers moeten dus zelf bekijken wat het land van hun keuze eist: zo nemen sommige landen alleen genoegen met een recente negatieve testuitslag, terwijl voor andere landen een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel van Covid-19 ook goed is. Die informatie staat op nederlandwereldwijd.nl

Dat zijn dan meteen de drie bewijzen die het coronapaspoort kan laten zien: een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs van herstel van Covid-19. Om die informatie op te halen heeft de CoronaCheck-app uw DigiD nodig (voor het vaccinatiebewijs of het herstelbewijs) of een code die u krijgt na een negatieve testuitslag. De app maakt van die informatie vervolgens een QR-code, een zwart vierkantje met puntjes waarin allerlei informatie zit. Die code kan door heel Europa gescand gaan worden.

Het ministerie benadrukt verder nog maar eens: het gele boekje, het vaccinatiebewijs voor bijvoorbeeld landen waar een inenting voor gele koorts verplicht is, is geen coronapaspoort. Na uw vaccinatie in de rij staan voor een stempeltje zou dus niet nodig moeten zijn.

Wat als ik mijn vaccinaties niet heb willen laten registreren?

Dat vergt wat extra werk. Met uw DigiD kan de CoronaCheckapp informatie ophalen bij het RIVM, de GGD of het ziekenhuis maar wie geen toestemming heeft gegeven om gegevens bij het RIVM te registreren, dreigde buiten de boot te vallen. Het ministerie heeft nu twee oplossingen: vakantiegangers kunnen de zorgverlener die de prik heeft gezet alsnog vragen om die informatie te delen met het RIVM. Andere optie: wie een prik heeft gekregen van de huisarts kan vanaf 1 juli aan de huisarts een vaccinatiebewijs vragen.

Wie echt deze gegevens niet wil delen, zal een coronatest moeten doen. Dat is in juli en augustus gratis.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het met de privacy?

Die is niet zo goed geborgd als Nederland graag had gewild. Het coronapaspoort is een product van de Europese onderhandelingsmolen, dus Nederland mocht niet helemaal zelf weten wat er in die QR-code, dat zwarte vierkantje met puntjes, te lezen valt.

In het coronapaspoort staat straks bijvoorbeeld of reizigers de grens over mogen omdat ze Covid-19 hebben gehad, of omdat ze gevaccineerd zijn. Ook staat er welk vaccin u wanneer ontving en of u al volledig bent gevaccineerd. Dat is eigenlijk meer dan nodig is, want het maakt niet uit of reizigers gevaccineerd zijn met Pfizer over Moderna. “De eerste regel bij gebruik van medische gegevens is: leg het minimale vast, dat wat je écht nodig hebt om je doel te bereiken”, zei privacyadvocaat Juriaan Jansen daar eerder over in Trouw. De app belooft gegevens nergens centraal op te slaan en GPS- of locatiegegevens niet te gebruiken of te bewaren.

Wat als ik geen telefoon heb waar de app op geïnstalleerd kan worden?

De CoronaCheck app werkt niet op oudere smartphones, en daarbij heeft niet iedere Nederlander een smartphone. Voor die mensen is er de website CoronaCheck.nl. Zij kunnen daar het coronapaspoort uitprinten.

