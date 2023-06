Advies: geef bij jaarlijkse griepprik ook coronavaccinatie

Wie een hogere kans heeft om ernstig ziek te worden door corona, zou voorlopig jaarlijks een coronaprik moeten kunnen halen. Het gaat om de groep die nu ook een uitnodiging voor de griepprik krijgt. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad, de belangrijkste vaccinatie-adviseur van het kabinet.

Als dat advies wordt gevolgd, is de volgende vaccinatieronde dit najaar, zodat de bescherming in de winter op zijn best is. De vaccinatie zou samen met de griepprik kunnen worden gegeven.

Ook zwangeren moeten de prik kunnen krijgen, rond de 22ste week van de zwangerschap. Volgens de raad kan covid bij hen ernstig verlopen, en kan de ziekte leiden tot vroeggeboorte.

Prik voor zorgmedewerkers moet patiënten beschermen

Verder komen zorgmedewerkers in aanmerking voor een jaarlijkse prik. Dat is (net als bij de griepprik) niet zozeer nodig voor henzelf - bij jonge en gezonde mensen is de gezondheidsschade door corona niet zo groot meer - maar wel om hun kwetsbare patiënten te beschermen.

Vorig jaar zorgden nieuwe virusvarianten steeds weer voor nieuwe ‘besmettingsggolven’, stelt de raad. Die nieuwe virusvarianten waren voor de meeste mensen minder ziekmakend dan de eerdere varianten, maar na iedere besmettingsgolf was wel een tijdelijke toename te zien van het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intensive care. Mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een (ernstige) medische aandoening werden het ziekst.

Hoogste risico voor mensen met immuunproblemen

Binnen die griepprikgroep maken artsen nog wel verschil. De hoogste kans om ernstig ziek te worden door covid hebben mensen bij wie het immuunsysteem minder goed werkt door ziekte of medicatie.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld patiënten met ademhalingsproblemen door een neurologische aandoening of mensen met het syndroom van Down. Soms werkt het vaccin voor hen onvoldoende. Extra coronavaccinaties via hun specialist kunnen soms helpen, stelt de raad. Ook 70-plussers, mensen met zeer ernstig overgewicht of met bijvoorbeeld sikkelcelziekte of nierfalen hebben een hoge kans op een ernstig verloop van de ziekte.

Niet iedereen in de ‘griepprikgroep’ loopt zoveel risico

De griepprikgroep - die nu dus ook de ‘coronaprikgroep’ wordt - is groter. Daarin zitten (naast alle 60-plussers) bijvoorbeeld ook patiënten met diabetes, dementie en mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen.

Voor de meeste mensen in die groep geldt dat ze een verhoogd risico hebben, maar niet zo hoog als dat bij ‘hoogrisicogroepen’. Voor ‘enkele subgroepen’ in de griepprikgroep is ook dat iets hogere risico niet aangetoond. Maar de raad adviseert ‘op pragmatische gronden’ toch de hele groep te vaccineren.

De raad schat in dat 6,5 miljoen Nederlanders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse coronaprik: 4 miljoen mensen in een risicogroep en 2,5 miljoen zorgmedewerkers.

Het is niet nodig om gezonde mensen van 59 jaar en jonger structureel te vaccineren. Zij zijn nog genoeg beschermd, een nieuwe inenting zal ‘relatief weinig bijdragen aan aanvullende bescherming tegen ernstige ziekte’, aldus de raad. Omdat nog onzeker is hoe de corona zich verder ontwikkelt, adviseert de raad om het vaccinatieprogramma jaarlijks te evalueren.

