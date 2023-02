60-plussers krijgen vaccinatie tegen gordelroos

Alle 60-jarigen kunnen binnenkort een inenting tegen gordelroos krijgen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) verwacht dat de vaccinatie ‘kosteneffectief kan worden aangeboden', schrijft hij aan de Tweede Kamer. ‘Kosteneffectief’ betekent dat de kosten opwegen tegen gezondheidswinst én besparing op huisartskosten. Jaarlijks raadplegen 88.000 patiënten, vooral vrouwen, hun arts vanwege gordelroos: een uitbraak van blaasjes en jeuk.

Het is ‘uiterst zinvol’ om iedereen vanaf zestig jaar te vaccineren tegen herpes zoster, ofwel gordelroos, zo adviseerde de Gezondheidsraad al in 2019. Een Kamermotie riep in 2020 de regering op dit zo snel mogelijk te doen. De Gezondheidsraad beoordeelt het vaccin als veilig. Wel komen veel tijdelijke bijwerkingen voor zoals spierpijn en pijn op de injectieplek, maar dat duurt niet langer dan drie dagen. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam, aldus de raad.

Dat de vaccinatiecampagne binnenkort van start kan gaan, komt ook omdat de prijs van het Shingrix-vaccin is gedaald. Producent GSK stelt dat de prijs is gezakt van 200 naar zo’n 170 euro voor een set van de twee benodigde inentingen. Dat is nog altijd meer dan de prijs die het RIVM redelijk acht: 128 euro, gebaseerd op de door GSK gemelde beschermingsduur van twintig jaar.

Begroting

Of de GGD hiermee zoals gepland volgend jaar kan starten, ligt eraan of Van Ooijen ruimte vindt in de Voorjaarsnota. De begroting is krap, meldt het ministerie. Donderdag spreekt de Kamercommissie Volksgezondheid (VWS) over de beoogde gordelrooscampagne.

De VVD pleitte eerder voor snel invoeren. Tweede Kamerlid Judith Tielen: “Wij willen dat heel graag. De kosteneffectiviteit ziet er gunstig uit en het kan veel ellende voorkomen. Nu moet de staatssecretaris op zoek naar het benodigde bedrag.” Over het verschil tussen de geboden en gevraagde prijs zegt zij: “Ik hoop op scherp onderhandelen door het RIVM”. De onderhandelingen tussen RIVM en producent GSK zijn overigens vertrouwelijk.

Duitsland vaccineert sinds 2019 inwoners vanaf 60 jaar, Spanje besloot in december 65-jarigen te gaan beschermen met inentingen. Omdat weerstand met de jaren afneemt, stelde de Gezondheidsraad de optimale leeftijd van vaccinatie vast op 60 jaar. Maar het doel is om na de eerste doelgroep van 250.000 60-jarigen, álle ouderen en kwetsbare personen te vaccineren. Ook voor vijftigers is dat zinvol.

Iemand die de 85 jaar haalt, heeft volgens de Gezondheidsraad 50 procent kans dat zij of hij gordelroos heeft gehad. Iedereen die ooit waterpokken kreeg, en dat geldt voor 95 procent van de bevolking, heeft het herpes zoster-virus onder de leden. Van de bevolking loopt vervolgens 20 tot 30 procent gordelroos op: een uitbraak van blaasjes en jeuk. 10 tot 30 procent houdt pijn, soms maanden- of zelfs jarenlang, zegt Mienke Rijsdijk, anesthesioloog-pijnspecialist en hoofd van de pijnpoli in Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Beeld Sander Soewargana

Jaarlijks zijn er vijfhonderd ziekenhuisopnames vanwege gordelroos. Rijsdijk is blij met de ontwikkelingen omdat het nieuwe Shingrix-vaccin zeer effectief is. “Zo’n 800.000 mensen krijgen last van pijn na gordelroos. Het is een hele akelige aandoening en de pijn kan heel ontregelend zijn.” Douchen of kleding dragen kan bij deze groep een branderig gevoel geven. Anderen hebben de hele dag pijn of jeuk.

Toen de Gezondheidsraad in 2019 het nieuwe vaccin Shingrix onderzocht, was daaraan een groot tekort vanwege een toegenomen vraag vanuit rijke landen. Inmiddels zegt medicijnproducent GSK voldoende voorraad te hebben voor de Nederlandse campagne.

