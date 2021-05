60-minners krijgen al een vaccin, terwijl sommige 60-plussers nog wachten. Hoe kan dat?

Terwijl de GGD inmiddels bezig is met het vaccineren van 60-minners, is een deel van de 60- tot en met 64-jarigen in Nederland nog niet opgeroepen voor een eerste covidvaccinatie. Dat bevestigen het RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het gaat om waarschijnlijk om enkele tienduizenden mensen, volgens het RIVM vooral in Gelderland en Zuid-Holland. De bedoeling is dat zij voor eind mei zijn gevaccineerd.

Deze groep krijgt AstraZeneca via de huisarts. Vanwege de trage levering van dat vaccin verliep het vaccineren provincie voor provincie. Omdat er bij AstraZeneca twaalf weken zit tussen de eerste en tweede prik, duurt het tot eind augustus voor de laatste 60-plussers volledig gevaccineerd zijn.

Door de vertraging krijgen de 60-plussers mogelijk een tweede prik op hetzelfde moment als twintigers en dertigers. Dat komt door de kortere tijden tussen de eerste en tweede prik bij Pfizer- en Moderna-vaccins, die door de GGD worden gezet. 60-minners die een Janssen-vaccin ontvangen, zijn zelfs maanden eerder klaar, omdat daarbij maar één dosis nodig is. Als de leveringen lopen zoals verwacht, krijgt iedere Nederlander die dat wil voor 1 juli een eerste prik, zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid eerder.

“In Gelderland en Zuid-Holland zijn nog niet alle doses voor de eerste prik geleverd”, meldt een woordvoerder van het RIVM. De provincie Gelderland komt nog 68.000 prikken tekort, Zuid-Holland ruim 88.000. Volgens de woordvoerder worden deze prikken “ergens in de komende tien dagen” geleverd.

‘Kwetsbaar’

De vertraging zorgt voor onvrede bij 60-plussers. “Het is beschamend dat juist de meest kwetsbaren moeten wachten, terwijl jongere groepen via de GGD sneller met Pfizer worden gevaccineerd”, vindt Lia Donkers (60), die in Zuid-Holland woont en nog wacht op haar prik. “Ik voel me kwetsbaar, vanwege mijn leeftijd, en omdat ik als jeugdconsulent en sociaal werker veel met gezinnen werk.”

Donkers zou het liefst willen dat ze kon kiezen welk vaccin ze krijgt. Dan zou ze zich liever met Pfizer laten vaccineren, vanwege de kortere wachttijd tussen de twee prikken. Daarin staat ze niet alleen: een petitie die voorstelt de 60- tot 65-jarigen met Pfizer te vaccineren, is inmiddels bijna vijfduizend keer ondertekend.

Vanwege de verlate prik krijgt Donkers pas na de zomer een Europees vaccinatiepaspoort, dat haar toegang geeft tot Europese landen. Jammer, want ze was deze zomer graag naar vrienden in Spanje en Griekenland gegaan. “Maar ik wil pas reizen als ik volledig beschermd ben, eerder voelt niet veilig.”

In totaal bestelden huisartsen 1,3 miljoen AstraZeneca-prikken. Ruim 1 miljoen mensen kregen inmiddels via de huisarts een eerste dosis. Niemand van deze groep heeft een tweede dosis gehad.

