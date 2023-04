5000 vrouwen sluiten zich aan bij massaclaim in ‘siliconenzaak’

Komende week start de rechtszaak van Bureau Clara Wichmann tegen farmaceut Abbvie. Vijfduizend vrouwen sloten zich aan bij de massaclaim, wegens gebrekkige borstimplantaten. De eis voor schadevergoeding kan oplopen tot meer dan 900 miljoen euro.

De vrouwen eisen schadevergoeding voor hun gebrekkige borstimplantaten, die de kans vergroten op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, BIA-ALCL. In Nederland hebben ongeveer 60.000 vrouwen dat soort borstimplantaten gekregen.

Bureau Clara Wichmann, de rechtshulporganisatie voor vrouwen, stapt komende week namens de vrouwen naar de rechter. Het gaat om personen die de implantaten hebben vanwege een reconstructie nadat zij vanwege borstkanker hun borst lieten verwijderen, of vanwege een cosmetische ingreep. Zowel mensen met als zonder klachten kunnen meedoen.

Abbvie zegt niet verantwoordelijk te zijn

De farmaceut moest in 2018 de borstimplantaten van de Europese markt halen, vanwege een verhoogde risico op een vorm van lymfeklierkanker. De betreffende borstimplantaten staan bekend onder de naam Biocell of Natrelle. Bureau Clara Wichmann stelde het bedrijf vorig jaar aansprakelijk voor de schade die het bij de vrouwen heeft aangericht. Abbvie gaf toen aan niet verantwoordelijk te zijn voor de schade.

De directeur van Bureau Clara Wichmann, Anniek de Ruijter, zegt diep geraakt te zijn door de verhalen van vrouwen die zich aanmeldden. “We spreken vrouwen die door deze implantaten kanker hebben gekregen of vrouwen die onverklaarbare klachten hebben. Ze zeggen allemaal: ik heb een product gekocht dat niet deugt, ik wil mijn geld terug zodat ik zelf kan beslissen of ik deze implantaten in mijn lichaam wil houden of niet. Daarom zijn wij deze rechtszaak gestart.”

Schadevergoeding tot 900 miljoen euro

Tot nu toe zijn zo’n negentig gevallen bekend van vrouwen met een borstimplantaat die de vorm van lymfeklierkanker hebben. Vrouwen met dit borstimplantaat hebben een 400 keer verhoogd risico op het krijgen van de ziekte, meldt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Omdat het gaat om een zeldzame vorm van kanker, is de kans op de ziekte voor mensen met het implantaat nog steeds klein. Er is een kans van ongeveer 1 op 7000 dat een vrouw met het borstimplantaat deze ziekte krijgt tegen de tijd dat zij 75 jaar is.

Bureau Clara Wichmann eist een schadevergoeding die kan oplopen tot meer dan 900 miljoen euro. Daarin zijn de kosten berekend van een behandeling om de implantaten eventueel te laten verwijderen, voor een veilige reconstructie van de borsten, maar ook het leed en de schade dat de implantaten mogelijk hebben veroorzaakt.

‘Samen staan we sterk’

Ook vrouwen die de ziekte (nog) niet hebben, hebben ook recht op schadevergoeding, vindt Bureau Clara Wichmann. “Door de borstimplantaten van Allergan lopen zij een risico op het ontwikkelen van lymfeklierkanker en dat kan leiden tot angst.”

‘Samen staan we sterk’, dat is de insteek van deze zaak volgens De Ruijter. “Als vrouw alleen een schadevergoeding eisen van een internationale farmaceut is vaak een te grote stap. Samen het bedrag eisen zendt een signaal uit naar fabrikanten van medische producten voor vrouwen. Het zijn gebrekkige producten en hiervoor geldt: niet goed, geld terug.”

