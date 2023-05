180 besmette zorgmedewerkers en nabestaanden kregen geld uit corona-fonds

154 medewerkers ‘uit de frontlinie van de coronazorg’ die door hun werk op de intensive care terecht kwamen, hebben geld ontvangen uit een fonds. Ook aan de nabestaanden van 26 overleden zorgmedewerkers is een bedrag uitgekeerd. Het gaat om in totaal bijna 6 miljoen euro.

De zorgmedewerkers die ernstig ziek werden, ontvingen elk een bedrag van 30.000 euro. Nabestaanden kregen 50.000 euro. Het fonds Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) houdt nu op te bestaan.

Het werd aan het begin van de pandemie opgericht door chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs. Ze ontvingen bijdragen van verzekeraars, individuele donateurs, bedrijven, zorgcollectief VvAA: alles bij elkaar 4,4 miljoen euro. Het ministerie van volksgezondheid verdubbelde dat bedrag.

Verpleegkundigen en schoonmakers kwamen in aanmerking, artsen niet

Het geld ging naar medewerkers die zorg leverden aan het bed of voor het bed, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, baliemedewerkers, röntgenlaboranten en schoonmakers. Specialisten en huisartsen kwamen niet in aanmerking, omdat de oprichters redeneerden dat zij zichzelf financieel wel kunnen redden.

Aanvragers moesten aannemelijk maken dat de besmetting was opgelopen tijdens het werken in of voor de zorg voor coronapatiënten. Daarbij ging het fonds uit van vertrouwen. 36 aanvragen werden afgewezen omdat de aanvragers niet voldeden aan de criteria, bijvoorbeeld omdat ze niet in de doelgroep vielen.

Volgens de stichting achter het fonds is corona nu ‘meer beheersbaar’. Het aantal aanvragen liep vorig jaar al fors terug. Ruim een miljoen euro gaat nu – zoals afgesproken – terug naar het ministerie van volksgezondheid. Eenzelfde bedrag gaat naar de Stichting Long Covid, die onderzoek financiert naar aanhoudende klachten na een corona-besmetting.

Kabinet: 15.000 euro voor zorgmedewerkers met long covid

Het kabinet besloot vorige maand nog tot een vergoeding voor zorgmedewerkers die nu nog gezondheidsproblemen hebben: zij die long covid overhielden aan een besmetting op hun werk tijdens de eerste golf van de pandemie. Het gaat om zorgverleners die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt zijn geworden.

Zij krijgen een vergoeding vanwege het hoge risico dat ze liepen tijdens het (soms onvoldoende beschermd) verzorgen van covidpatiënten. Vanaf september opent een loket waar ze 15.000 euro per persoon kunnen aanvragen. De vakbonden in de zorg vinden dat bedrag te laag: zij hadden bijna 23.000 per persoon geëist.

