16.364 positieve testen: Een record, maar wat betekent dat?

De oorzaak is in dat geval geen storing in het systeem, meldt het RIVM - wat eerder nog wel eens het geval was bij het soort opvallend hoge dagcijfers zoals die vandaag werden gemeld.

Wel is dit een dagkoers. Er zijn vaker uitschieters in het aantal positieve testen. Wie de grafiek van de afgelopen weken bekijkt, ziet dat dit een uitzonderlijke stijging is in één dag. Mogelijk ligt het aantal besmettingen morgen weer iets lager, of op ongeveer hetzelfde niveau.

Ook de trend is zorgelijk

Waar het echt om gaat, is de trend - de rode lijn in bovenstaande grafiek. En die trend was al een paar weken zorgelijk. Sinds half oktober is het aantal positieve testen elke week 50 procent hoger dan de week daarvoor. De afgelopen zeven dagen passen bij dat beeld.

Aan die trend zal op korte termijn pas wat veranderen als er nieuw beleid wordt gevoerd. Afgelopen zaterdag werden de regels al ietsje strenger: zo werd een mondkapje weer verplicht in veel publieke ruimtes en bij contactberoepen zoals de kapper. Ook werd de coronapas verplicht in onder andere musea en sportscholen, en op terrassen. Tot dusver is het effect van die aanscherping nog niet te zien, maar dat zou de komende dagen nog kunnen komen.

Morgenavond maakt het kabinet naar een nieuwe aanscherping van het beleid bekend. Die heeft dan ook weer pas over ongeveer een week effect op de besmettingscijfers, en over twee weken op het aantal ziekenhuisopnames.

De testbereidheid is mogelijk weer groter

Nog een kanttekening bij het hoge cijfer: mogelijk wordt dat deels veroorzaakt doordat meer mensen zich laten testen bij klachten, waardoor besmettingen vaker worden opgespoord. De testdiscipline van Nederlanders was verslonst, maar is na het slechte nieuws over de pandemie en de persconferentie van vorige week wellicht weer verbeterd. Keek je het vorige week nog even aan, zet je nu wél koers richting teststraat bij een kriebel in de neus.

Maar dat verklaart zeker niet de hele toename - aangezien ook het percentage positieve testen op het totaal gestaag stijgt, tot 17,7 procent vandaag.

Het is daarom goed mogelijk dat er nog nooit zoveel besmettelijke mensen in Nederland rondliepen als nu. Bij eerdere pieken van de pandemie ging het naar schatting van het RIVM om rond de 200.000 mensen die gelijktijdig het virus konden overbrengen.

Vaccinaties beperken het aantal ziekenhuisopnames

Dan het goede nieuws: doordat veel mensen gevaccineerd zijn, is het aantal covidpatiënten in het ziekenhuis veel lager dat het vorig jaar zou zijn geweest bij dit soort cijfers. Grofweg de helft - en op de ic's is die verhouding nog schever. Het huidige testrecord is daarom dankzij alle vaccinaties nu minder rampzalig dan het vorig jaar zou zijn geweest.

Dat neemt niet weg dat de situatie in de ziekenhuizen ook met de dag verslechtert. Er liggen nu 1.699 covidpatiënten in de ziekenhuis, 52 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 330 op de Intensive Care en 1.369 op een verpleegafdeling. Van alle positief geteste mensen belandt volgens het RIVM 0,25 procent op de IC. Alleen al de besmettingscijfers van donderdag vertalen zich dus de komende twee weken in ongeveer 40 IC-opnames.

Bovendien heeft de zorg al te maken met een stuwmeer van inhaaloperaties van de vorige coronagolven: zorg die nu opnieuw moet worden uitgesteld. Ook loopt het personeel van ziekenhuizen op zijn tandvlees. En is er sprake van steeds meer ziekteverzuim. Reden dus ook dat de zorgsector al lang en breed vóór het hoge besmettingsrecord hamerde op een aanscherping van de maatregelen.

