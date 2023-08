155.000 werknemers vertrokken afgelopen jaar uit de zorg, belangenorganisaties maken zich zorgen

Ze gingen met pensioen of verlieten het ziekenhuis, verzorgingshuis of de jeugdzorg voor een heel andere baan. 155.000 werknemers vertrokken het afgelopen jaar uit de zorg, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Sinds 2010, toen het CBS begon met het bijhouden van cijfers over de zorgarbeidsmarkt, was de uitstroom niet zo hoog. In totaal werken nu ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg.

Dat er per saldo toch 21.000 zorgmedewerkers bijkwamen is te danken aan de 176.000 mensen die het afgelopen jaar in de zorg begonnen. Positief, zou je denken, maar belangenorganisaties maken zich ook zorgen. Want terwijl er de komende jaren met een blik op de vergrijzing alleen maar méér zorgpersoneel nodig is, verlaat een groot deel van de medewerkers vroegtijdig het vak. “Doodzonde”, vindt Francis Bolle, oud-verpleegkundige en nu adviseur bij de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. “Want het is zo'n mooi vak. Maar terwijl we veel mensen opleiden staat de achterdeur wagenwijd open.”

Weinig autonomie

Het CBS deed geen onderzoek naar de redenen waarom medewerkers de zorg verlaten, maar volgens V&VN speelt onder meer de administratieve last een rol, net als de werk-privébalans. “Veel medewerkers ervaren te weinig autonomie”, zegt Bolle. “Ze voelen zich niet gehoord door hun leidinggevende en vinden het vervelend dat andere mensen beslissen hoe zij hun werk moeten doen. Ze hebben weinig invloed op het werkrooster en krijgen ook nog eens weinig waardering.”

Met een blik op de Tweede Kamerverkiezingen van november, waarvoor partijen nu hun programma schrijven, zette V&VN op een rijtje wat er volgens de beroepsvereniging moet veranderen. In het manifest pleiten de verpleegkundigen en verzorgenden onder meer voor meer inspraak. Nu is het te vaak zo dat managers bepalen hoe het werk gedaan wordt. Terwijl, zegt Bolle, “zorgverleners als geen ander weten hoe ze het werk willen doen. Leg het in hun handen en laat ze met creatieve oplossingen komen. Zo zorg je ook dat het leuk en uitdagend werk blijft, waar mensen in verder willen.”

Om de instroom te verhogen wil V&VN het college- en lesgeld van zorgopleidingen afschaffen. “De drempel om in de zorg te gaan werken moet zo laag mogelijk worden.” Bolle benadrukt dat dit niet alleen belangrijk is voor nieuwe studenten, maar ook voor bijvoorbeeld herintreders die bijscholing moeten krijgen voor ze weer aan de slag kunnen. Wie stageloopt moet bovendien minimaal het minimum(jeugd)loon krijgen en kunnen rekenen op goede begeleiding.

Leren, werken en wonen

Ook FNV Zorg en Welzijn vindt gratis zorgopleidingen een goed idee. Al betwijfelt bestuurder Elise Merlijn of dit voldoende zal zijn om mensen te stimuleren voor een zorgstudie te kiezen. Ook wonen is immers duur, zeker in de grote steden waar die opleidingen vaak te volgen zijn. “In het verleden was er zoiets als de verpleegstersflat. Zoiets zouden we graag zien terugkeren. Jongeren die een zorgopleiding doen kunnen dan leren, werken en wonen combineren. Het zou mooi zijn als jonge mensen daar na hun afstuderen ook even kunnen blijven.”

De CBS-cijfers vindt Merlijn in elk geval niet verrassend. Ze onderstrepen voor haar dat er op korte termijn iets moet gebeuren om te voorkomen dat personeelstekorten nog verder oplopen. “Nu al wordt bijvoorbeeld de kraamzorg afgeschaald”, zegt ze. “Als deze trend niet gekeerd wordt zijn de gevolgen dramatisch voor mensen die zorg nodig hebben.” Bolle: “De nood is echt heel hoog.”

