150 jaar worden? Begin eens met wat minder eten

“Ik heb maar één rimpel, en daar zit ik op.” Jeanne Louise Calment, niet verstoken van platte humor, werd 122 jaar en 164 dagen. De Française staat te boek als de oudste mens ooit. Ze overleed in 1997. Niemand heeft daarna de 120 nog aangetikt.

Ligt daar dan ergens de absolute leeftijdsgrens? Volgens de wet van Gompertz wel. De wet, genoemd naar een negentiende-eeuws wiskundige, stelt dat de kans om dood te gaan vanaf je 30e elke acht jaar verdubbelt, met een plafond van 111 jaar. Calment is dus een uitzondering, zeggen sommige wetenschappers. Helemáál niet, menen anderen. Er is geen bovengrens, sterker: recente demografische studies laten zien dat de sterftekans na 105 jaar afneemt in vergelijking met de jaren daarvoor.

De Rotterdamse moleculair geneticus Jan Hoeijmakers zit in het laatste kamp, al gelooft hij niet in het eeuwige leven en evenmin in de claim van Californische wetenschappers dat mensen 500 jaar oud worden. “Feit is wel dat we steeds langer leven”, zegt hij. “Sinds 1840 is de levensverwachting steeds met een weekend toegenomen. Ik denk dat 150 jaar er wel in zit, maar dan zouden we wel de laatste wetenschappelijke inzichten ter harte moeten nemen.”

Maar eerst: hoe ontstaat veroudering? Hoofdoorzaak is DNA-schade, zegt Hoeijmakers. Elke dag loopt het DNA in onze cellen tienduizenden krassen op. Van buitenaf, door uv-straling of toxische stoffen in voeding. En van binnenuit: door zuurstofradicalen, die zorgen voor foute celdeling of het verkeerd aflezen van genen, met als gevolg dat cellen afsterven of beroerd functioneren.

Wat te doen? Minder eten, zegt Hoeijmakers. “We weten al sinds 1930, dat als je ratten op dieet zet, hun levensduur stijgt met 30 procent. En dat geldt voor fruitvliegen, voor kinderen met verouderingsziekten, en voor ons allemaal. Als er weinig voedsel binnenkomt, steekt het lichaam minder energie in groei en des te meer in weerbaarheid en onderhoud, zoals DNA-reparatie.”

Waarom denk je dat ouderen niet meer groeien en weinig eten, vraagt Hoeijmakers. “Om zichzelf te beschermen, minder beschadigingen op te lopen en zo de veroudering te vertragen. We noemen dat een survival respons.”

Ook voor kinderen is minder eten gezond. “Ze moeten groeien, natuurlijk, maar zich helemaal volstoppen, vaak op aandringen van ouders, is niet wenselijk. In Japan, op het eiland Okinawa, waakt men in de opvoeding ervoor dat kinderen overeten. Op Okinawa wonen de meeste honderdjarigen wereldwijd.”

Japan is ook het land met de hoogste levensverwachting, zegt Hoeijmakers. “Al denk ik dat het in de komende tien jaar voorbij wordt gestreefd door Spanje. In de VS, waar overgewicht een groot probleem is, stijgt de levensverwachting al sinds 2000 niet meer.”

Hoe oud zou Hoeijmakers (71) zelf willen worden? “Als ik gezond blijf... Ik ben in 2016 met pensioen gegaan, maar het verouderingsonderzoek is zo spannend en veelbelovend, dat ik nog volop aan het werk ben. Ik heb na mijn 65e nog twee laboratoria geopend.”

Zou hij 150 willen worden? “Als ik vitaal zou blijven wel, maar dat kan ik me niet voorstellen. Ik heb al te veel beschadigingen opgelopen. Ik hoop dat mijn kleinkinderen van de wetenschappelijke inzichten kunnen profiteren.”