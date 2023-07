Zoveel voorspellingen, maar uiteindelijk bepaalt de familie Yates wie de eerste leider van de Tour wordt

Honderden keren reden ze tegen elkaar, niet alleen in wedstrijdjes maar ook op de training. Kijken wie het snelst is. Kijken wie dat ene heuveltje het beste kan opknallen. Zaterdag reden tweelingbroers Adam en Simon Yates de belangrijkste wedstrijd tegen elkaar, in de eerste etappe van de Tour de France. De ene broer reed weg bij de andere: Adam won, Simon werd tweede.

Vooraf, toen bijna het hele peloton nog favoriet was voor de eerste gele trui in de Tour de France, was het scenario dat één familie het onderling kon besluiten niet langsgekomen. Het was een uitkomst die ook zelf als heel speciaal werd gezien. “Één en twee in de Tour, dat komt echt niet zo vaak voor”, aldus Adam Yates. Het gebeurde hen pas één keer eerder. In 2013 werden ze één en twee in de Ronde van de Toekomst, maar toen met winst voor Simon.

Jarenlang reden beide broers in dezelfde ploeg met elkaar, in wat nu Jayco-alUla is. Adam als de iets impulsievere van de twee, Simon wat conservatiever in zijn rijden. In 2015 reden ze ook al de Tour samen, een jaar later kon Simon niet starten omdat hij een astmamedicijn niet had opgegeven. De eerste die voor hem op de bres sprong: zijn broer.

Beide broers bleven winnen. Simon Yates won al de Vuelta en twee etappes in de Tour. Adam won ook, maar minder aansprekende wedstrijden. Drie jaar geleden kwamen ze tegen elkaar te fietsen, toen Adam de overstap maakte naar Ineos. Sinds dit jaar versterkt hij het UAE van Tadej Pogacar. Maar waar ze ook samen in een koers zitten: altijd rijden ze bij elkaar in de buurt.

Bijzondere medaille

Het wrede commerciële spel van de Tour hield zaterdag in dat ze elkaar juist op het moment van glorie uit het oog verloren na de finish, toen Adam Yates werd weggeleid voor de ceremonies en Simon Yates naar de teambus werd geleid en met de rug naar het publiek ging uitfietsen. Het waren twee kanten van een bijzondere medaille.

Het verlies van de etappe leidde tot gemengde gevoelens. Natuurlijk was hij uitgelaten over de zege van zijn tweelingbroer, die voor het eerst een etappe in een grote ronde binnen sleepte. Maar tegelijkertijd wilde hij uiteraard zelf winnen. “Ik wist dat ik moest wegrijden uit de groep met de besten. Tegen Adam had ik in ieder geval nog een kans. Maar ja, ik kreeg wat kramp in de finale. Adam was dit keer gewoon beter.”

Dat ze samen vooruit kwamen, was ook te danken aan tactisch inzicht. Vlak na de laatste klim van de dag reed zowel Adam als Simon niet voorop. Dat waren Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en de Fransman Victor Lafay. Maar in het vals plat omlaag richting Bilbao zag zowel Adam als Simon een kans om vrijwel gelijk na de aansluiting weg te rijden. Eerst reed Adam niet mee omdat de kopman Pogacar achter hem zat (“We weten allebei: dat is professioneel wielrennen”), tot hij in zijn oor het sein van die kopman kreeg: ga maar. Het bleek de juiste zet.

Pogacar zelf kwam juichend over de finish als derde. Hij won de sprint van het achtervolgende peloton, maar het was uiteraard om te laten zien dat hij blij was met de zege van zijn ploeggenoot. In het klassement pakte hij bovendien vier seconden op zijn grootst concurrent, Vingegaard. Yates staat nu 22 seconden voor op alle andere favorieten. Het was een kleine tik voor Jumbo-Visma, dat voor een groot deel van de dag het kopwerk deed, maar deze dag naast een prijs greep. Op zijn minst heeft UAE Emirates laten zien dat het 't Jumbo-Visma moeilijk kan maken.

Maar het was vooral de dag van de familie Yates. De ouders van beide broers stonden in een camper langs het parcours. Adam: “Ik kan me alleen maar voorstellen dat zij ontzettend blij zijn.”

Van der Poel reed anoniem maar dat deerde hem niet

Mathieu van der Poel was na afloop van de eerste etappe in Bilbao verre van slecht gehumeurd. Hij kwam niet in de buurt van de overwinning, maar dat had hij al niet verwacht. Vooraf had hij een berekening gemaakt van de vermogens die hij zou moeten trappen om bij de besten te blijven. Het zouden de beste wattages moeten zijn die hij ooit had gereden.

Al snel voelde hij dat die waarden er zaterdag niet in zaten. De hoop van fans die hem graag zagen winnen, verdween al razendsnel. Het was precies hoe hij zelf vooraf had voorspeld. “Misschien moet ik maar analist worden”, grapte hij achteraf.

Op de laatste klim had hij weinig gezien, vertelde hij. Alleen het achterwiel van zijn voorganger. Maar wie dat was, wist hij eigenlijk niet. “Misschien zat ik wat ver in het peloton. Maar dat gebeurt als je geen superdag hebt. Het was een goede dag, maar ik wist dat ik er daarmee niet zou komen.”