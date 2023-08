Wat heeft Nederland aan Max Verstappen?

Als ware het een Koningsdag, zo zit dit weekend wederom een zee van oranje op de tribunes - soms bedekt met vuilniszak. Naar verwachting komen er tijdens vier dagen Grand Prix zo’n 300.000 toeschouwers naar Zandvoort. Het is slechts een deel van de trouwe schare fans die Verstappen heeft. Hij is de populairste atleet van Nederland. En van hem hangt ook het gemoed van de mensen af.

1. Sportgeluk voor miljoenen Nederlanders

Kan iemand gelukkig worden van sport kijken? Ja, dat kan, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Sportraad, uitgevoerd in 2019. Deze zogenoemde passieve sportbeleving, het kijken naar sport, zorgt voor sociale relaties, zeker als een team of atleet naar de gading van de kijker succes heeft. Wie dergelijke ervaringen meemaakt, is ook meer geneigd zelf te gaan sporten.

En Max Verstappen zorgt voor die ervaringen. Het succes van de coureur geeft miljoenen Nederlanders een goed gevoel. Volgens marktonderzoeksbureau Triple Double volgden vier op de tien Nederlanders vorig jaar de Formule 1.

Uit het onderzoek van de Sportraad blijkt dat Formule 1 na voetbal de meest gevolgde sport in Nederland is. Opvallend, omdat de sport voor de meeste Nederlanders niet gratis te bekijken is. Dat verklaart wellicht ook dat fans van de Formule 1 bereid zijn het meest te betalen voor een kaartje.

Bijna de helft van alle kijkers, zo ongeveer een miljoen per race, kijkt gedurende het seizoen zoveel mogelijk wedstrijden. Daarmee blijkt de raceliefhebber een veel trouwere volger dan bijvoorbeeld de voetbalsupporter of de wielerfan.

Dat er überhaupt een Grand Prix mogelijk is in Nederland, is aan Verstappen te danken, zegt toernooidirecteur Jan Lammers. “Dankzij hem is een heel nieuw publiek aangeboord.” Zijn grootste taak nu: een Grand Prix in Nederland ook zónder Verstappen rendabel zien te maken. Want alleen dan is de Formule 1 toekomstbestendig.

2. Geen belasting

Max Verstappen woont niet in Nederland, dus hoeft hier geen belasting te betalen. In woonplaats Monaco hoeft hij niks af te dragen, het belastingtarief is daar 0 procent. En dat is best fijn, gezien zijn volgens zakenblad Forbes geschatte salaris van ruim vijftig miljoen euro. Het leidt tot verontwaardiging. Hoe kan het dat een publiek figuur, in dit geval iemand die racet onder Nederlandse vlag en officier is in de Orde van Oranje-Nassau, nooit wordt aangesproken op het feit dat hij niets betaalt aan zorg of onderwijs?

Volgens het management van Verstappen betaalt de coureur ‘gewoon’ zijn belastingen op de inkomsten die hij in Nederland heeft. Concreet betekent dat bijvoorbeeld de zeges die hij behaalt in Zandvoort. Arjan Lejour, hoogleraar aan de Tilburg University: “Het is niet zo dat hij anders over al zijn inkomen in Nederland belasting zou moeten betalen. Je betaalt normaal gesproken belasting op de plek waar je inkomen genereert.”

Verstappen zegt in Monaco te zijn gaan wonen vanwege zijn rust. Lejour: “Ja, dat kan zeker. Maar het feit dat hij daar geen belasting hoeft te betalen, speelt hoe dan ook een grote rol. Je ziet het bij sporters vaker: als een aantal gaat, gaat iedereen.”

Beperkte verontwaardiging bij sporters

De verontwaardiging over belastingontwijking is de laatste jaren toegenomen, zegt Lejour. “Onderzoekers en het publiek weten veel meer, onder meer vanwege de Panama Papers. Je kan belastingontwijking niet meer ontkennen. Het debat wordt feller.”

Maar, en dat is belangrijk, bij publieke personen en sporters is die verontwaardiging nog heel beperkt, zegt Lejour. Het lijkt, zo zegt Lejour, alsof helden er ‘toch makkelijker vanaf komen’. “Kijk naar een voetballer als Messi: die heeft een rechtszaak gehad omdat hij daadwerkelijk belasting ontdook en veel te weinig betaalde. Daar is weinig morele verontwaardiging over geweest.”

Lejour: “In het algemeen vind ik dat er meer nuance in zou mogen. Dat je als fan blij bent met een prestatie, maar tegelijkertijd ook kritisch op de manier van belasting betalen.”

Hoe zou het wat moreler kunnen? Lejour oppert: “Geef wereldsterren een wereldinkomen, met een minimaal afdrachtpercentage. En een register met wereldwijde bezittingen. Dat gaat gebeuren bij multinationals. Daardoor gaat er minder geld naar belastingparadijzen.”

3. Internationale aandacht voor Nederland

Eigenlijk, zegt sportmarketeer Rowin Bouwmeester van SportsGen, is Max Verstappen bijna on-Nederlands. “Zet alle feiten maar eens op een rij: hij is niet hier geboren (in het Belgische Hasselt, red.), betaalt geen belasting, Zandvoort is niet zijn favoriete circuit en qua prestaties verliest hij geen finales: het is bijna raar dat hij onder de rood-wit-blauwe vlag rijdt.”

Tegelijkertijd zorgt Verstappen wel voor een geheel nieuwe industrie. Het ene Grand Prix-weekend leverde ondernemers in Zandvoort in het coronajaar 2021 bijna negen miljoen euro op, en de regio (Amsterdam hoort daar ook bij) ruim 23 miljoen, zo berekende de Breda University op verzoek van de badplaats.

Ook was één weekend racen goed voor bijna vijfhonderd banen in de regio, zij het dat een deel werd opgevangen door bestaande werknemers wat langer in te zetten. Bouwmeester: “En denk eens aan al die oud-coureurs en commentatoren. Die kunnen boeken schrijven, komen als analist op televisie. Die hebben dankzij Max nu een betere carrière.”

Bouwen aan imperium

De coureur denkt aan een volgende stap, zegt Bouwmeester. “Verstappen is niet bezig met Nederland. Hij bouwt aan een imperium, zoals een Roger Federer. Sporters die jarenlang presteren en meerdere generaties inspireren. Red Bull, zijn team, is Oostenrijks. Nadat Jumbo zich terugtrok als sponsor van Verstappen zijn al zijn sponsors niet-Nederlands, op Heineken na.” . Wat dat zegt? “Dat Nederland niet mee kan in het internationale veld. Dat is geen schande.”

Mede-coureur Pierre Gasly zei donderdag dat Verstappen ‘een icoon van zijn land’ is. En regelmatig wordt gezegd dat Verstappen een van de grootste ambassadeurs van Nederland is, net als Doutzen Kroes en Armin van Buuren. Een gewild exportproduct, op gelijke hoogte met tulpen en molens.

Wat dat oplevert, is bijna niet in cijfers te vatten. Behalve dan dat bijna 80 procent van zijn fanbase online (op Instagram heeft hij al tien miljoen volgers) bestaat uit fans die niet uit Nederland komen.

Lees ook:

De kans is groot dat Max Verstappen alle resterende Grand Prixs wint, en dat is slecht nieuws

Grote kans dat Max Verstappen niet alleen zondag in Zandvoort wint, maar alle Grand Prixs van dit seizoen op zijn naam schrijft, aldus concurrent Lewis Hamilton. Dat is slecht nieuws voor de sport. Verstappen is te goed, de races zijn te saai, en dus haken kijkers weer af.