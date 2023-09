Voorzitter Rubiales treedt alsnog af na omstreden kus

Hij gaf uiteindelijk gehoor aan het verzoek van de voetbalbond RFEF om zijn functie neer te leggen na de wereldwijde commotie over het incident. Rubiales gaf vorige maand na de door Spanje gewonnen finale tegen Engeland een kus vol op de mond van international Jenni Hermoso.

De 46-jarige Rubiales bood eerder al wel zijn excuses aan voor het incident, maar weigerde af te treden. Hij hield vol dat Hermoso had ingestemd met de kus, maar de voetbalster liet weten dat ze het niet leuk had gevonden.

Nu lijkt de druk hem toch te veel zijn geworden. “Ik ga aftreden omdat ik mijn werk niet kan voortzetten”, zei Rubiales in het televisieprogramma Piers Morgan Uncensored. “Familie en vrienden zeiden tegen mij: ‘Luis, je moet je concentreren op je waardigheid en doorgaan met je leven. Als je dat niet doet, ga je de mensen van wie je houdt en de sport waarvan je houdt schade toebrengen’.”

Afkeuring onder prominenten

De kus van Rubiales houdt de sportwereld nu al drie weken bezig. Veel prominenten deden de afgelopen weken hun zegje over het voorval en keurden het gedrag van de voorzitter af. Toch wilde Rubiales zijn positie niet opgeven.

“Ondanks de politieke druk, de druk vanuit de media en alle leugens, manipulaties en censuur blijf ik vertrouwen op de onafhankelijke instanties, die deze kwestie moeten oplossen”, liet Rubiales anderhalve week geleden optekenen in een verklaring die in handen is van de Spaanse krant El Mundo.

De moeder van Rubiales was daarvoor al in hongerstaking gegaan. Volgens El Mundo vond ze dat haar zoon slachtoffer was van ‘een onmenselijke en bloeddorstige jacht’, die hij in haar ogen niet had verdiend.

Aanklacht door OM

Sindsdien volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Eerder deze week klaagde het Spaanse Openbaar Ministerie (OM) Rubiales aan. Hij wordt door het OM beschuldigd van seksuele intimidatie en dwang.

Het is aan de onderzoeksrechter in Madrid om te beslissen of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak. Volgens deskundigen hangt Rubiales een gevangenisstraf van één tot vier jaar boven het hoofd als hij daadwerkelijk schuldig wordt bevonden.

