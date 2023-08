Spaanse bond vindt Hermoso leugenaar, Fifa schorst voorzitter

De komende negentig dagen mag Luis Rubiales zijn functie als voorzitter van de Spaanse voetbalbond niet uitoefenen. Dat heeft de tuchtcommissie van de Fifa zaterdag laten weten. Rubiales heeft de tijdelijke schorsing gekregen omdat de Fifa een onderzoek is gestart naar grensoverschrijdend gedrag. Hij kuste na de WK-finale voetbalster Jennifer Hermoso ongevraagd vol op de mond en vierde de wereldtitel op het ereterras met obscene gebaren. Hermoso liet al snel weten dat ze dit ‘niet leuk’ vond.

Afgelopen vrijdag koos de bondsvoorzitter in een speech nog frontaal de tegenaanval. Het ‘kusje’ was ‘wederzijds’ en hij was slachtoffer van ‘vals feminisme’, zei hij tegen een volle zaal van Spaanse voetbalofficials. Hij kreeg van hen applaus. Hij weigerde ook op te stappen. Spaanse politici hadden daar wel op aangedrongen.

‘Fundamentele rechten Hermoso beschermen’

De Spaanse speelsters lieten na de toespraak meteen weten dat ze niet meer in het nationale team spelen zolang Rubiales op het pluche zit. Zaterdagmorgen bleek dat de Spaanse bond (RFEF) de kant van de voorzitter koos. De bond dreigde met juridische stappen tegen Hermoso en de speelstersvakbond FutPro omdat zij zouden hebben gelogen in de verklaring dat de kus niet met instemming gebeurde. De bond denkt dit aan te tonen op basis van een analyse van foto’s. Daarop kwam de Fifa met de tijdelijke schorsing, om “de fundamentele rechten van Hermoso te beschermen”.

Ondertussen komt bondscoach Jorge Vilda van de Spaanse wereldkampioenen steeds meer alleen te staan. Maar liefst elf leden van zijn technische staf zijn zaterdag opgestapt, zo melden media in Spanje. Ze zijn het niet eens met de opstelling van de Spaanse bond. Die steunt Vilda volledig. Rubiales zei vrijdag dat de bondscoach een nieuw contract krijgt tegen een salaris van 500.000 euro per jaar.

Tussen Vilda en de speelsters botert het al lang niet meer. Vorig jaar bleek dat de selectie zich onder hem niet veilig voelde. Per brief vroegen ze de Spaanse bond om zijn terugtreden. Rubiales weigerde op dat verzoek in te gaan. Daardoor komen vijftien internationals nu niet meer uit voor het nationale team. Tijdens het hele WK bleek rond wedstrijden hoe ijzig de relatie was tussen de speelsters en de coach. Toch pakte Spanje de wereldtitel.

Zondag koos Vilda, die vrijdag nog had geapplaudisseerd voor Rubiales, alsnog eieren voor zijn geld. “Ik betreur het ten zeerste dat de overwinning van het Spaanse vrouwenvoetbal werd ontsierd door het ongepaste gedrag van onze vertrekkende voorzitter Luis Rubiales”, zei hij in een verklaring tegen het Spaanse persbureau EFE. Vilda spreekt van een “schandalige situatie die het verdiende succes overschaduwde.”

Actie van spelers Sevilla

De Fifa heeft nu bepaald dat Rubiales tijdens zijn schorsing geen contact meer mag opnemen met Hermoso en haar naaste omgeving. Ook de Spaanse bond en medewerkers hebben van de wereldvoetbalfederatie zo’n contactverbod opgelegd gekregen. Ook de Spaanse regering kondigde actie aan tegen Rubiales, net als de internationale spelersvakbond FIFpro en de Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD).

Hermoso krijgt massaal steun van andere voetbalsters in de wereld, vooral via sociale media. De Spaanse sterspeelster Alexia Putellas schreef op X, voorheen Twitter: ‘Het is voorbij met Rubiales. Dit is onaanvaardbaar.’ Een deel van die woorden stond zaterdagavond op de shirts die mannen van Sevilla droegen tijdens de warming-up voor hun wedstrijd in La Liga tegen Girona: #SeAcabó (‘Het is voorbij’).

