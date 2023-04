PSV wint beker in wanvertoning vol onmacht en frustraties

De finale in de Kuip was een demonstratie van voetballende armoede en weerzinwekkend gedrag van een stel overspannen profvoetballers. De toon daarvoor werd al voor de aftrap gezet. Het publiek vond het nodig om vuurwerk af te steken, ondanks alle verboden, ondanks diverse verzoeken van de speaker dat niet te doen.

Toen de rook was opgetrokken en het beginsignaal vier minuten te laat had geklonken, ontspon zich een schouwspel dat elke verbeeldingskracht tart. Wie als onwetende buitenlander het stadion was binnengewandeld en was verteld dat dit de twee beste ploegen van Nederland zijn, op Feyenoord na dan, had zijn lach niet kunnen houden. De bizar slechte bekerfinale moet een van de irritantste en vervelendste uit de lange geschiedenis zijn.

Die kreeg in PSV uiteindelijk een winnaar, via een strafschoppenreeks die net zo'n pijnlijk niveau had als de hele wedstrijd daarvoor. Nadat Ajax er liefst drie had gemist, schoot Fábio Silva PSV naar de elfde bekerwinst in de historie.

De Dennenappel

In 120 minuten daarvoor (1-1) waren beide ploegen niet tot een winnaar gekomen, alsof ze aanvoelden dat deze pot geen winnaar verdiende. PsV juichte uitbundig om ‘De Dennenappel’ - logisch, het prolongeerde de bekerwinst en heeft nu toch nog een troostprijs na een pover seizoen.

Nóg beter was het geweest als de KNVB beide ploegen verplicht op een gedragscursus had gestuurd. Want aan het gegeven dat er aan het begin van de avond ook veel kinderen keken naar deze ‘rolmodellen’ had Ajax noch PSV een boodschap.

Constant gezeur bij de scheidsrechter, overdreven janken en rollenbollen over het gras na een vermeend tikje, elkaar als opgefokte Bokito’s bestormen om iets onbenullig, het was de hele eerste helft aan de orde van de dag. Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Dusan Tadic, Davy Klaassen, voetballers toch met een verbleekte reputatie, spanden in dit opzicht de kroon. Gevoetbald werd er amper.

‘Xavi Simons is homo’

Bijna elk opstootje leidde tot gebral vanaf de tribunes. Het ging de afgelopen weken veel over het wangedrag van voetbalsupporters en voor deze bekerfinale was de bange vraag geweest of deze wedstrijd het einde wel zou halen. Omdat er niets op het veld werd gegooid, mede door de hoge netten achter de goal, werden de 120 minuten volgemaakt. Het spreekkoor “Xavi Simons is homo” mocht echter ongestraft herhaaldelijk klinken van de Ajax-zijde. Scheidsrechter Dennis Higler liet het gaan. Ook de speaker zweeg, tegen de regels in.

In het stadion van Feyenoord lieten Ajax en PSV vooral zien waarom ze in de eredivisie op een straatlengte achterstand van de Kuipclub zijn gekomen. Ze illustreerden vooral hun onmacht en frustraties. Recent ging groot gejuich op omdat Nederland na komend seizoen voortaan twee ploegen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League mag sturen. Maar zowel bij Ajax als PSV zal vanaf komende zomer op alle vlakken heel veel moeten veranderen om de selectie weer enigszins op peil te brengen voor het Europese elitetoernooi.

Champions League

Of Ajax verder gaat met John Heitinga is nu zeer de vraag. Het beste wat zondag van zijn ploeg gezegd kon worden, is dat die dit keer wel de wil om te winnen liet zien Maar die was er vorige week in Eindhoven niet (3-0) en daardoor dreigt Ajax nu ook de tweede plek en daarmee voorronde voor de Champions League mis te lopen. Toppers kan Ajax dit seizoen ook onder Heitinga niet winnen.

Ook in de bekerfinale liet zijn elftal zien wat er dit seizoen allemaal is weggesijpeld. Lef, bravoure, een goede balbehandeling, sterk positiespel, een zorgvuldige opbouw - al die zaken waar Ajax zo prat op gaat - ontbraken weer volledig. Wat resteerde, was een portie vechtlust, waarbij de spelers de grens niet goed kenden.

Ajax kwam kort voor rust op voorsprong. Bergwijn schoot de bal via de teen van PSV-verdediger Jarred Branthwaite achter de Eindhovense gelegenheidskeeper Joël Drommel. De Jong kreeg daarna geel vanwege het zoveelste commentaar op Higler, omdat hij vond dat PSV even daarvoor een hoekschop had verdiend. En prompt zorgde Teze weer voor geduw en getrek.

Geknoei

Vanaf de tweede helft nam het gehalte aanstellerij wat af en ontwikkelde de finale tot een foutenfestival dat soms zelfs vermakelijke trekken kreeg. Omdat het geknoei bij beide ploegen achter ook tot een paar kansjes van de ander leidde. Simons liet bij vlagen zien een van de weinige spelers van internationaal niveau te zijn. Nadat Brian Brobbey namens Ajax de paal had geraakt, vond Simons namens het aandringende PSV met een fraaie actie de opening aan de overzijde. Het had de gelijkmaker van invaller Thorgan Hazard tot gevolg.

Omdat beide ploegen elkaar daarna qua gebrek aan creativiteit en knullige misverstanden in evenwicht hielden, kreeg het laagwaardige gevecht ook nog een verlenging. In dat toetje zorgden Alvarez en Van Aanholt weer voor een ophitsend opstootje en liep de teller op tot zes gele kaarten voor PSV en vijf voor Ajax. Alle missers in de strafschoppenreeks zorgden voor een passend einde van de avond die ondanks alles bij PSV voor grote euforie zorgde maar Ajax nog dieper in de put duwde.